中油供氣給台電大潭電廠的大潭隔離站，前天傍晚因操作失誤造成各縣市陸續停電，台電啟動全台分區限電，直到前晚九時四十分才全部恢復，商家暫停營業、有人困在電梯、工廠生產線中斷、電信網路發生障礙等，災情成為熱門新聞，也成為在野黨大做文章的題目。當晚，經濟部長李世光負起政治責任請辭獲准，林全院長要求經濟部查明原因細節並追究相關人員的責任，蔡總統以臉書代表政府向全國人民道歉。

昨天下午，蔡總統在中常會前再度發表談話：「電力供應不只是民生問題，更是國家安全的問題。台灣不久之前因為颱風吹倒了一座電塔，讓電力無法正常輸配；這次則因天然氣輸氣設備的操作失當及失誤，就讓一整個電廠無法運作，全國緊急輪流供電。台灣所面臨的問題，在於電力系統脆弱，現在會因為天災或人為疏失就輕易癱瘓的電力系統，才是應該全面檢討的問題核心。如果我們再不正確地面對問題，國家終將處於高度的系統性風險之中。」總統親自出面，大停電對執政團隊的壓力可見一斑，尤其是來自向來關切「缺電」的工商企業界。

針對大停電的原因，中油方面指稱，是儀表設備廠商巨路公司的作業員，未依標準程序將自動模式轉換為手動，導致系統異常、電動閥自動關閉。而巨路公司則發表重大聲明，強調安裝時巨路作業員僅協助安裝，中油公司人員才是負責操作的。到底關鍵的原因出在哪裡，行政院的行政調查一定要查個水落石出，不容推諉責任。行政調查不是獵巫，更不是找代罪羔羊，而是發現藏在細節裡的魔鬼。中油、台電如果無法解決系統性風險，林全指示的供電與輸電總體檢，引進外部委員以避免機關本位主義，就更為迫切了。

推動綠能，追求非核家園，乃是小英政府的目標。但在能源轉型的過程中，尤其是需電孔急的夏季，不妨考慮適度以核能供電備援，並加強核能運轉的安全管理，維持一定程度的備轉容量，遇到緊急意外才不致衝擊如此之大。否則，堅持一個較遠的目標，眼前卻要付出全民限電的代價，放著現有的電廠不用，電力供應無法確保，何能全力拚經濟？再者，為了避免單一事件殃及全國，分散式電網亦應趕快推動以分散風險。最近，和平電廠電塔倒塌，大潭電廠跳電，接二連三的限電折騰，不僅民生用電怨聲載道，對於企業的投資信心也是一大磨損。

值得慶幸的是，包括一九九九年的七二九大停電，以及這次的八一五大停電，儘管造成民生不便及經濟損失，但社會秩序幾乎未受影響，堪稱台灣穩定成熟的指標。七二九大停電，發生在晚上十一點多；八一五大停電，發生在傍晚，但皆未出現趁火打劫的事件，反而不乏守望相助的故事。這是台灣民間力量的展示，也是最內在的軟實力。多年以來，特定政媒，偏愛利用衝突性議題，鼓譟唱衰台灣的論調；與此同時，刻意放大中國的崛起，掩飾其內部腐敗與不文明。相形之下，彷彿台灣落伍不堪。事實上，七二九國民黨執政，八一五民進黨執政，「台灣」的品質都禁得起檢驗。

誠如蔡總統指出：電力供應不只是民生問題，更是國家安全的問題。大停電發生在平時，可以說是不幸中的大幸，因為它所暴露的國安脆弱環節，至少還有機會修補。八月初，國安會主導的政軍兵推，涵蓋確保基礎設施安全。如果當時是演習，這次就是實戰。雖然相關單位積極應變，全國電力供應在五個小時內恢復正常，危機處理尚稱得宜，但未能防患於未然、制敵於機先，稱不上打了一場勝仗。可以想像，再一次類似的危機，勢將徹底打敗台灣經濟的信心。因此，蔡總統要求的重要基礎設施全面性檢查，並提出安全強固計畫，也應該視同作戰，只准達陣、不准失敗。否則，這個弱腹部留給敵人打，後果就不堪設想了。