自由廣場》「值班」應納入勞基法規範

◎ 林家瑜

拜讀十五日謝炎堯醫師「上班、加班和值班的差異」投書，謝醫師依據傳統經驗法則將之區分得很清楚，筆者相當認同，而這也是「勞基法」修正通過後，部分企業和勞工都在抱怨的問題。

筆者的友人在大學擔任校安人員，他們必須輪流二十四小時值班，輪到二十四小時值班時，上班時間便協助處理學生事務，下班後比較輕鬆，可以洗澡、睡覺，與一般下班後的生活無異，只要緊急電話來，再去處理即可。

而這二十四小時值班，約略可區分為前半段十二小時中，有八小時上班、四小時加班，後半段十二小時則為值班；但在勞基法裡卻沒有「值班」這選項，也因此，二十四小時值班不符合「勞基法」的規定，學校又付不出加班費，只好要求他們三個人輪流「值班」。

至於筆者本人則是必須輪值器官移植「on call」，也就是醫院突然有器官要移植時，必須返院上班，而這也算「值班」，不算上班、也不算加班，但院方卻沒有支付任何費用，也不算工時。

筆者認為，「勞基法」無「值班」的相關規定，造成部分須二十四小時運作的企業或單位無所適從，班表排不出來、加班費發不出來，導致有檯面上和檯面下兩種班表以應付勞檢，這並非常態。期盼「勞基法」能適度修正，並將「值班」列入，由企業或單位與員工簽訂相關「值班」合約，以律定值班費用及相關津貼，讓勞方能獲得合理報酬，而資方又能正常運作。

（作者為護理師，新北市民）