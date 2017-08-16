自由廣場》林榮基 劉達文 林子健 李明哲

◎ 黃惟冰

香港民主黨員林子健日前疑遭中共盯上，先是在香港街上被擄走，失去自由期間，雙腿更被釘書針扎得慘不忍睹，腹部也遭到毆打，警告意味濃厚。

此外，香港《前哨》雜誌總編輯劉達文近期受訪時也表示，前年初因刊了一篇「習近平極左無政改意願」的文章，不僅被中共國安人員上門「關切」，妻子回東莞探親時，也曾遭到綁架。

有鑑於此，讓人不禁聯想，那麼台灣的人權工作者李明哲呢？李自三月十九日入境澳門後，就此音訊全無。而中國官方直到五月二十六號才表示，李因涉嫌「煽動顛覆國家政權罪」，已由安全機關所逮捕。但李實際上到底做了什麼，目前關押在哪裡，身心狀況又是如何等問題，卻都隻字未提。至今，連家屬探視仍不得其門而入。

試想，林子健不過被帶走幾個小時，就遭到嚴重的暴力對待，更被嚇得直言「我好怕死」。李明哲消失已四個多月，又會面臨多大的壓力與痛苦，恐怕不是一般人所能想像。

從林榮基、劉達文、林子健，再到李明哲，中國持續透過與黑道無異的方式，針對香港與台灣，藉由殺雞儆猴，營造恐怖氛圍，製造寒蟬效應。不過，即便如此，台灣人民不僅不能忘了尚待救援的李明哲，更應該藉此機會好好思考，面對這樣的「紅色恐怖」政權，我們還能夠期待什麼？

（作者曾任智庫研究員，高雄市民）