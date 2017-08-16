自由廣場》〈林保華專欄〉老外學習漢語的陷阱

北京清華大學最大的學生右派馮國將在台灣做了首次講演，他的傳奇經歷讓更多人認識中共的本質。

一九五七年夏天，中國開展反右運動，我正在班級裡接受批判時，突然在《人民日報》看到清華大學鬥爭右派萬人大會的新聞，那位右派的名字叫做馮國將，因為也是印尼僑生而讓我印象深刻，從此記住了這個名字。三十年後，我們終於在香港認識。九七前，他在美國得到政治庇護，我們在美國有多次互動，也聽過他講述勞改情況，然而完整講他的一生，還是反右六十年後的今天。

馮在一九二八年出生於印尼棉蘭（對岸是馬來西亞，當時叫馬來亞的檳榔嶼），是第三代僑生，當時印尼叫做荷屬東印度群島，他的三位兄姊讀英文或荷文學校，不懂漢語，唯有他上過中文學校，從此走上「邪路」。因為學校被中共滲透，他參與中共地下組織新民主主義青年團活動，甚至到馬來亞抗英，還要到越南抗法未成，遂回中國學軍事來實踐「世界革命」。後因多種原因進入清華。

我在印尼讀小學時，父親身為校長，也不知道老師與同學中有中共外圍的活動，我則是被爭取對象。中學更是赤化。然而我的年齡還小，回中國後，韓戰已結束，趕不上武裝鬥爭。即使中共在中國還沒有取得政權，東南亞華人學校許多已被滲透，何況今天。

西方國家許多「中國通」當年就是被中華文化的表面所迷惑，忽略內在的痞子本質。現在因中國的崛起，許多老外想學簡體字漢語，或到中國學，或到中國在外國設立的孔子學院等機構。可以想像他們接受的是什麼樣的漢語教育，因為中國設有專門機構管理。中國傳統文化沒有民主與人權的詞彙，卻有不少人治觀念與奴性教育，更不缺人與人之間的權謀算計，教科書還是共產黨編的，教師是共產黨精選的。中共必然竭盡所能去同化「異族」。

更值得關注的是，美國總統川普的外孫女小小年紀也學漢語，甚至會唱〈茉莉花〉。是不是請了中國人的家庭教師？如果是，此人若不是共諜，也會被中國國安部門所吸收。如果是老外教的漢語，老外的老師如果是中國人，中共也會設法接近拉攏。當年華北剿匪總司令傅作義的女兒就是共諜，每天提供有關傅作義的情資，包括他在家裡的情緒。如果川普家庭裡進入一位中國人或與中國有特殊關係的人，川普的家庭情況也會及時傳到北京，包括所有言行與心情，便於北京採取對策。

語言本來只是工具，到了中共手裡，也被充分政治化，以致學習漢語不小心就會墮入中共洗腦與情蒐的陷阱。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）