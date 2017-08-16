自由廣場》有種東西，叫安全感

◎ 羅永康

讀到李敖女兒李文評論台灣缺乏國際化的報導，說「很多地方」不如大陸三線城市，大吃一驚。真是知道的笑死，不知道的嚇死。

余英時教授曾言，他從大陸來香港時，一過羅湖海關，進入香港範圍，頭頂像有些東西飄走。我認識的每一個香港人，包括我自己，每次回港，也有這感覺，一些讓人不安的東西飄走了，安全感回來了。

去台灣旅遊，晚上三時也可以夜生活，獨個兒在飯店樓下便利店買消夜，不會害怕搶劫，沒有危機感。上次來台，有年輕人主動介紹地方給我，在台灣，對陌生人，我不會「疑懼」。如果是在大陸，有陌生人來攀談，我會怕怕的。「強大」中國，如遇搶劫，途人見怪不怪，無一施予援手。太正常了，在那個不正常的國度。

不要以為中國的不安感，只在民間，看他們的貪官群，有權時，後宮佳麗三千人，一個雙規，所有財產充公，只有低頭認錯的份兒。高官們人心惶惶，爭先恐後，離強國而後安。

說回李小姐所言的「很多地方不及大陸三線城市」，所謂的「很多」，是幾「多」？一百個？一千個？事實上，台灣單是縣市，已經二十多個，李小姐回台不足一個月，沒有可能去勻全島。數目字比較兩個地方，是應該看兩者比例，而不是主觀地覺得「很多」。反而上文安全感，就真的很主觀，而且大陸人也用腳向自由投奔，表達了他們的不安感。

李小姐亦不諱言台灣有言論自由，而言論自由，正正是免於恐懼的自由，就是羅斯福當年強調的。反觀大陸，只要網路講錯片言隻語，隨時被失蹤，難道這，就是國際化嗎？究竟李小姐明不明白國際化是什麼？

（作者為香港獨立媒體評論員）