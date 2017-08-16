自由廣場》極重度失智消極安樂死？

談「還沒學會照顧，就急著送走老人家」的安寧條例

◎ 沈政男

衛福部擬擴充「安寧緩和醫療條例」不施行維生醫療條款的適用對象，將極重度失智病患納入其中，若果成真，將跟即將施行的「病人自主權利法」一樣，犯了「還沒學會照顧，就急著送走老人家」的錯誤。

什麼叫極重度失智？以醫學上常用的臨床失智量表（ＣＤＲ）與功能評估分期量表（ＦＡＳＴ）來看，失智分期最高只到重度失智，沒有什麼極重度失智，為什麼台灣的法律可以放入這樣的字眼？ＦＡＳＴ量表將重度失智分成六期，若將後三期當成極重度失智──「無法坐起、無法微笑、無法抬頭」，難道這樣的生命就不值得活嗎？末期失智病患到了全日臥床、對外界幾乎沒有反應的程度，是不是就等同於植物人與深度昏迷，根本沒人敢打包票，為什麼在台灣老是被綁在一起？失智本身不會造成死亡，而是併發症引起，因此，末期失智可以存活多久，跟照顧品質與其他變數有很大關係，不能跟末期癌症等重大疾病類比。

「沒有靈魂的肉體不值得活」，這句話曲解了生命的意義與真諦。看看那些長年日夜照顧末期失智老爸老媽的家屬，他們不為分財產，也不求國家幫忙，就只因能有一具溫熱、還有一口氣在的肉體陪伴在旁，總比望著冰冷的遺照好太多。在台灣，倡導「善終」的人最常犯的錯誤，就是忽略了生命意義的社會與文化差異，只會直接挪用歐美那一套。

將失智症納入「安寧條例」與「病人自主權利法」不施行維生醫療條款的另一個錯誤，是台灣社會普遍還沒充分認識失智症是怎麼一回事，更不了解失智病患要怎麼照顧，怎麼就要人家做出「我若極重度失智，不願插鼻胃管」這類決定？台灣的長照，尤其在失智症方面，還做得零零落落，才會讓非常多台灣人存有「我若失智失能，寧願自己先走，也不要拖累家人」這類悲觀想法。

「安寧條例」不施行維生醫療條款的原則是病人知情同意，家屬代為決定只是例外，但若擴大適用在已失智病患身上，便會將例外變成原則，陷入倫理困境。須知失智老人家大都由家屬照顧，很多家屬長期心力交瘁，要他們如何冷靜理性決定老人家的生死？是不是應該由國家擔起大部分照顧責任以後，才讓家屬做決定？

目前住安養院一個月要自費至少兩、三萬元，未來若將失智病患納入「安寧條例」不施行維生醫療條款範圍，是不是家屬就可提前送走老人家，省下這筆錢？而堅持「長照2.0」不給付機構照顧的蔡政府，是不是也可順理成章解決這部分的照顧問題？

請先學會好好照顧失智老人家，才有資格談「善終」。

（作者為老年精神科醫師，失智症診療經驗十七年）