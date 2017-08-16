自由廣場》815談台灣軍魂

◎ 謝德謙

八月十五日，是大東亞戰爭結束七十二週年紀念。然而，對於戰後卻遭奉令代表盟軍來台解除日軍武裝的蔣介石軍隊種族屠殺、占領至今的台灣人而言，則形同「二次戰敗」。面對猶屬殖民地的處境，加上支那併吞的野心，台灣人必須喚醒靈魂，方可成為真正的自由人！

回顧歷史，從一九三七至一九四五年，日本自台灣共招募軍屬、軍伕（非正規軍）十二萬六七五○人，從一九四二到一九四五年則招募軍人八萬四三三名。所以，台籍日本兵總數達二十萬七一八三人。其中，戰死者為三萬三○四人，比例達十四．六三％。日本靖國神社則供奉約二．八萬名台灣兵的英靈。

相對於日軍約二十九．四％的陣亡率（總數七八一萬，陣亡二三○萬）而言，台灣兵確實僅及其一半。然而，卻高於韓國兵的九．二％（總數二十四萬二三四一人，陣亡兩萬二一八二人）。台灣兵的高陣亡率源於在日軍趨於劣勢時才加入，且多數派往南洋面對強大的美軍。同時，台灣兵常被派往前線、擔負繁重任務。例如，當年在新幾內亞叢林大戰美、澳軍的高砂義勇隊；特別是，雷伊泰島玉碎時的薰空挺隊，甚或神風特攻隊等。其實，若非台灣人刻苦耐勞，死亡率會更高。當然，這也是台灣兵驍勇善戰的明證。因此，美軍不敢貿然登陸台灣，而選擇毫無戰略縱深的琉球！

時間往前推。在一八六七年的羅妹號事件（the Rover Incident）時，我們的排灣族戰士不僅讓美軍吃足苦頭，此役並列入美國海軍失敗戰史，就形塑海軍陸戰隊「小型戰爭遭遇規則（"rules of encounter" in "Small Wars"）」扮演重要角色。排灣族頭目卓杞篤並簽訂台灣與美國的第一份國際條約──南岬條約（South Cape Treaty）。一八五九年，林文察帶領巴宰族戰士為主的台灣「番勇」，幫助清國平太平天國之亂。一六八五年，台灣藤牌軍更替清軍攻克雅克薩城，尼布楚條約穩定清國北疆近兩百年。

無論是在大東亞之戰時唱著〈海行かば〉離開台灣的台籍日軍、太平天國時的巴宰戰士、攻克雅克薩的藤牌軍，甚或後來被蔣介石騙往支那「打共匪」的台籍支那軍，都是勇敢的台灣軍魂。當然，這也包括八二三砲戰時堅守陣地的「台籍充員兵」。

今日，台灣雖面對最無恥、邪惡的敵人──支那。但是，只要我們找回台灣軍魂──如果終須一戰，台灣人民必會為捍衛自由與尊嚴而起，並達成國家獨立！

（作者為台灣南社秘書長）