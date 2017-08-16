社論》中華台北來台灣

世大運將在週六登場，但上週末一項民調顯示，七成八的台北市民不知道開幕日期，六成二的市民沒有感覺到世大運的氣氛或成效。台北市難得主辦國際賽事，本為台灣提高國際能見度的良機，但似乎因為主事者運作方式，導致世大運變成台北市的世大運，甚至淪為「中華台北市」的世大運，而不是台灣的世大運，導致社會大眾熱不起來。從而，難以激發台北市民乃至社會大眾購票觀賽。

國際型的體育賽事，不是純粹的體育歸體育，而是夾雜了政治動員的盛會，所以多數政府對國家代表隊皆鼎力支持。過去，台灣棒球的三冠王時代，每次都激發台灣人民的關注熱情，挑燈夜戰也要在電視機前加油。其根本原因不但是我國球隊的精彩表現，更大的背景是國族情緒的難得宣洩。當然，當年威權統治者也樂於將這種國族情緒轉化為人民對政府的支持。只是，這樣的政治操作，不適用於民主時代了。

不過，國際賽事每每受到矚目，國族情緒至今依舊是個心理因素。近年來，來自我國的許多運動員，在國際賽事（包括職業比賽）獲得殊榮，總是引起國人歡欣鼓舞，尤其是在奧運頒獎那一刻。而那種集體亢奮氣氛，對只能升起會旗、播放會歌，而不是像其他國家那樣國旗、國歌堂堂上場，也不難嗅出某種受壓抑的心理反彈。因此，獲得殊榮的參賽者，如果表現出連結國族象徵的言行，更會被國人當成英雄來擁戴。

從這個角度，頗能看出世大運的困境。世大運難得由台北市主辦，許多人原本期待主辦國的主場優勢，可能存有更大國家認同的表現空間，讓國族情緒獲得更大的具象化。可惜，主事者另有思考方向，將獲得中國鼎力支持或者不消極杯葛，當作籌辦業務的重點要務。為此，到上海兩岸一家親，床頭吵床尾和；主辦單位的名稱，也將「中華台北」視為理所當然。如此一來，無異於將中國對台灣的霸凌戲碼，冠冕堂皇地搬來主辦上演，自我摧折期待有昂揚機會的國族情緒。

於是，世大運，變成台北市的世大運，乃至於「中華台北市」的世大運，與台灣人民的國族想像背道而馳。儘管如此，烏干達仍以一中原則，禁止選手參加世大運。多數市民，多數國人，即使未必直接有感於「中華台北來台灣」的弔詭，但這場盛會恐難出現「為國爭光」的聯想，已可預料。期待台北市民，或者台灣人民，花錢買票入場，為中國霸凌台灣的代表作「中華台北」加油，而且是在自己的國境之內，情何以堪？「中華台北」再下一城，往後中國會對台灣改採善意，還是得寸進尺，不問可知。

所謂的「中華台北」，原本是中國操弄出來的奧會模式，後來逐漸擴大為政治模式，把台灣主權溫水煮青蛙。中國以政治干預體育，然後又把政治化的體育模式，硬拗成單純的體育，宣稱「體育歸體育、政治歸政治」，誣指「去政治化」的要求為「政治介入體育」，作賊喊捉賊，莫此為甚。世大運在台北市，未能洞察中國設下的陷阱，反而與狼共舞、引狼入「市」，將我國的首都自我矮化為「中華台北市」，彷彿是中國的直轄市，台灣則變成一個地理名詞。如此世大運，如果獲得台北市民熱烈參與，台灣人民廣泛回響，那才是「奇怪耶」。

奧運模式貽害匪淺，從體育溢出到政治，骨牌效應還看不到止境。此例說明，政治人物不可短視近利，戴上中國給台灣準備的頭箍，否則日後北京一念緊箍咒，就會頭痛不已。不僅奧運模式，「九二共識」這個頭箍，不也是從貌似寬鬆，逐漸緊縮到今天的「只有一中、沒有各表」？殷鑑不遠，從「維持中華民國現狀」到「中華台北市」，逃得過北京的緊箍咒糾纏嗎？一個重大決策，可能隨時間拉長而顯示其利，也可能隨時間拉長而暴露其弊；當年拒絕以台灣名義保住聯合國會籍，卻以中華台北名義力保奧會會籍，堪稱後者的代表。從政者即使為自己鋪陳，也不能沒有為眾人及後代子孫深謀遠慮啊！