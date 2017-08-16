鏗鏘集》世界的台灣，台灣的台北

台北將於八月十九日至三十日舉行本屆世大運，這是繼高雄世界運動會（二○○九）之後，在台灣這個國內統稱「中華民國」，國際卻只能以「中華台北」為名舉辦的大型世界性運動競賽。（資料照）

世大運，顧名思義是以世界的大學學生作為主體的運動競賽。盛大是盛大，但較少有國家是由首都出面舉辦。上屆（二○一五）在韓國光州；上上屆（二○一三）在俄羅斯喀山；再之前（二○一一）在中國深圳，就是例子。當然了，塞爾維亞（二○○九）貝爾格勒是首都；泰國（二○○七）曼谷也是首都。世大運也有世界性運動光環。一九四九年迄今已進入二十九屆，每兩年一次的賽事，也凸顯一個國家的體育榮光。

台北將於八月十九日至三十日舉行本屆世大運，這是繼高雄世界運動會（二○○九）之後，在台灣這個國內統稱「中華民國」，國際卻只能以「中華台北」為名舉辦的大型世界性運動競賽。然而，相形於昔日高雄與競賽主場地巨蛋落成相得益彰的氛圍不同，台北因為大巨蛋搞砸了，只見市長搞笑，似乎看不見台北市民歡欣與共的榮光，更遑論台灣人民了。

世界．大學．運動會，大學是主體。這不僅是體育大學的事。在其他國家，運動員在大學裡，在名校，比比皆是。因為國民體育落實，大學作為運動會的參與團體屬性，也代表國家。但台北的世大運似乎看不見台灣這個主辦國的大學群在即將到來的盛會有集體的參與光彩。甚至一場嘉年華遊行也未呈現運動賽事的氣氛。

以「中華台北」是受限於「中華民國」不被國際普遍承認為一個國家，在黨國時代留下來的屈辱性名稱，黨國餘緒似乎習以為常，但國家重建的努力，主張正名台灣的聲音十分強烈。如何在外部規定和內部主張之間求得平衡，或不過度矮化自己，應該是可以盡力而為的。但見光的世大運手冊把台灣這個自己的國家以「我們的島嶼中華台北」稱之，說「既長又狹窄」。有多自我矮化，就多自我矮化！這種過度自貶，若非有異議之聲，也不會調整。

即使受限於對台灣不公平的條款，但世大運終究是台北．台灣面對世界的一個窗口。台灣被迫以「中華台北」名義申辦，但仍應藉機充分顯示台灣的國家條件，而非視為當然，默許屈辱。大學運動員是否有好成績，台灣是否因主辦大會成功而得到喝采注目，是台北也是台灣這個國家的課題。看看日本二○二○奧運主辦城市東京都，看看人家的都知事小池百合子接任後的作為，怎樣面對奧運的？主辦國際運動賽事既要榮耀國家，也要榮耀城市，落落大方面對世界，才是政治家所為，當為！天佑台灣、天佑台北，但願台北世大運不受限於柯氏格局，也能呈現台灣與大學運動員的光彩！（作者李敏勇，詩人）