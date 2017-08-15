自由廣場》上班、加班和值班的差異

◎ 謝炎堯

最近司法院為法警的值班費與加班費計算差異發生爭議，立委黃國昌專程夜宿司法院觀察法警的值班工作，為民服務的敬業精神，讓我欽佩；有人認為值班就是加班，要爭取「勞動正義」，請全民公議。

依據傳統的經驗法則，一般上班是上午八時開始工作，下午五時下班回家。如果到時工作尚未完成，需要繼續工作，就是加班。非一般上班時段可能發生事故，有立即處理的必要，需要有人留守處理，稱為值班；值班時，如果沒有需要緊急處理的事件發生，值班人可以隨心所欲喝茶、看電視、睡覺等。因此，司法院人事單位對法警值班費和加班費的計算有所不同，有其道理。提醒黃國昌委員，要瞭解值班法警的工作負荷，必須詳細審閱值班記事簿，期間至少要一年。生產機構的加班和值班，產值更是不同，不能相提並論。

住院醫師也有上班、加班和值班的情況，當下午四時左右，住院病人發生狀況或有新病人住院，住院醫師必須善盡照顧病人的責任，處理醫療事務完畢後才能回家，因此，需要延後下班時間。在非正常上班時段，病人隨時可能發生狀況，也可能有新病人住院，因此，住院醫師必須輪流值班處理。住院醫師的值班與法警的值班不同，住院醫師經由工作學習接受訓練，觀察病情的演變和學習處理各種突發緊急事件，例如急救、緊急手術等，才能修練成為良醫。

住院醫師自動延後下班時間，是盡責照顧病人的醫學倫理訓練，同時也把握難得的機會，認識學習各種醫療知識與技藝，是每一位醫師必須具備的訓練過程，因此，醫師沒有固定下班和加班的時間點。請大家認知住院醫師的工作不是勞動，不適用勞基法，但文明國家沒有虧待他們，因為他們的薪俸是同等年齡者的三至四倍，因此，不另給加班費和值班費。

住院醫師重視訓練品質和前途，選擇以能獲得優質訓練成為良醫為前提，因此，住院醫師的薪俸與教學醫院的名望及訓練品質成反比。呼籲蔡總統與林全院長，千萬不要將住院醫師納入勞基法，否則將來的醫師是沒有醫德的庸醫，把病人當作故障的機器修理。

（作者為台灣大學醫學院內科退休教授）