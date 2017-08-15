自由廣場》關島與台灣

◎ 黃天麟

北韓表明將射四枚彈道飛彈使「關島」成為世界焦點，同一時點，「台灣」亦同受恐嚇，中國空軍戰機屢次穿越台灣東部繞台。兩則信息具同樣行為目標，前者關島為北韓攻擊目標，後者台灣為中國的侵占目標，真是難兄難弟。

只是大家都不太注意，其實台灣與關島在地理、人文、歷史上，自古就密切連在一起，有頗多類似點，值得國人關注與珍惜。

第一，地理上，關島與台灣同為西太平洋之海島，正如世大運所陳述「又細又長」，且北方頭部都以同一角度向東方傾斜，好像都希望遠離中國似的。

第二，人文上，關島與台灣的原住民是同源，衣飾舞蹈節奏均極相似，都是南島民族，都是十六世紀後才摻雜了外來的移民。

第三，歷史上，據有關島的第一個主權國家是西班牙，美西戰後割讓給美國，現為美國的territory（領土）。統治台灣的第一個主權國家也是西方國家荷蘭，後由鄭及清所殖民，日清戰爭，清割讓台灣給日本；二次世界大戰，美國打敗日本，一九五一年舊金山和約，日本放棄台灣（包括澎湖及南洋諸島）。這些日本放棄的領土，因未言明主權歸屬，主戰勝國（美國）具主要發言權。這也是美國一中政策（our one China policy）的法理依據，即美國不認台灣為中國的一部分，同時美國也不認台灣是一個主權國家，但美國制定了「台灣關係法」，做為美、台關係及台灣將來地位能有所主張的法源。

換言之，美西戰爭，美國得到了關島；二次大戰（美、日戰爭），美國得到的唯一戰利品是「對台灣主權歸屬的發言權」，這一點，關島與台灣的對美關係有頗多類似性。

第四，軍事上，當今台灣與關島的關係是「脣亡齒寒」。關島是防衛美國的第二島鏈。北韓要攻關島，必經日本，日本列島是關島的第一線。同樣，中國要攻關島，必經台灣，台灣同樣也是關島防衛的第一線。但關島真正的敵人是中國，而非北韓，是以台灣對關島安全的重要性遠勝日本。

所謂「見微思著」，有見識的人，看到北韓的狂飆，就該知其幕後的麻煩製造者是中國。一九五○年韓戰爆發，杜魯門立刻劍指中國，派第七艦隊守護台灣。同理，此次北韓對關島的導彈恐嚇，給美國的啟示也是台灣必須在美國潛主權的保護傘下，失去了台灣，美國等於失去了整個亞洲及整個太平洋。

關島危機其實就是台灣轉機，台灣當今該做，非做不可的一件事，是全力向世界闡明：「台灣是台灣，台灣從來就未曾是中國的一部分。」以切斷中國對台貪婪之圖。

（作者為國策顧問）