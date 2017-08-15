自由廣場》掌握三角貿易轉向契機

◎ 林修正

川普以「中國竊取智財權及迫使美國企業轉移技術」等為由，對中國啟動三○一調查，這有可能進行貿易戰。

它讓我想起一九七○年代中葉以後，美國以貿易法的三○一與超級三○一條款，對包含台灣在內的東亞國家進行貿易干擾與制裁，讓我們雞飛狗跳。現在川普若再啟動三○一條款，中國也將惡夢連連。台商會因此受到波及，但對台灣也可能是轉機。

很多台商對兩岸採三角貿易。台灣接單、中國出貨、銷往包含美國在內的世界各地，而美國是最大宗的最終消費市場。現在美國若祭起貿易制裁大旗，有可能調高進口稅率，也可以採進口配額，也就是限制進口數量。兩者都可能迫使台商調整國際供應鏈，讓中國做前段的半成品，然後移到台灣或東南亞進行後段加工，再以第三國產地產品身分輸往美國，如此規避中國出口美國的高關稅或數量。

未來的國際分工將會使廠商增加在台灣的投資，提高僱用人數，使台灣的製造業回春，失業率下降。這也會減緩「一例一休」對經濟的影響，提高台灣的國民所得。當然，台商轉向東南亞生產，也間接促進台灣南向政策的成效。

參酌以往台灣因應三○一條款、超級三○一條款的模式，中國會擴大對美進口，也會減少其國內的貿易障礙，降低美國貿易報復的壓力，在中國的台商也可能因此獲利。美、中之間的糾紛，不可能很快就解決。日本、台灣在三○一與超級三○一條款上，與美國纏鬥好幾年。

美中新關係，有點像以往美國從扶持日本、台灣等東亞國家，進而要求公平貿易的發展模式。基於台灣、台商的利益，我們應該鑑往知來，找出未來的發展趨勢，並及早因應。

（作者為中州科技大學行銷與流通管理系副教授）