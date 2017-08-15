社論》做出人民期待的司法改革

台灣自民主化以來，司法部門一直是有待改革的民主支柱，歷來當局曾就此開過幾次全國會議，卻未見成效。蔡英文競選總統把司改列為重要政見，就職演說宣示司改，都獲熱烈回應。如今，由她親自召集的司改國是會議落幕，人民最關切的問題接著是，這次司改可能有效嗎？

主政者顯然理解民之所欲。針對國是會議所提五萬字決議、約兩百項司改共識，蔡英文強調，「國是會議不是大拜拜，不會今天開完會，就船過水無痕。」她還提出五項後續落實行動，要除了繼續徵詢民間意見，與國會對話溝通，推動相關立法，還要緊盯進度，由司法、行政部門每半年報告實際進展。

就形式來說，這次司改國是會議堪稱大張旗鼓，公開透明，廣泛參與。從去年十月起，歷經六次籌備會議，五個分組涵蓋保護受害弱勢、全民信賴公正、權責相符效率、參與透明親近、維護社會安全等相關主題，開了四十場分組會議，獲致總結。同時，司法雖有其專業與特殊性，牽涉卻是關係全民而具普遍性，參與者遂除了法官、檢察官、律師等法界中人，也廣邀學者、專家、意見領袖及受害家屬等非法界人士參與。

這種打著國是會議旗號的大型會議，本身即有高度政治性，加上議題廣泛、參與者眾、權責不分，很容易流於形式大於實質。司改國是會議既為實現蔡英文競選承諾而開，在政治爭鬥熱烈的台灣政壇，即使司改議題有其必要性，仍有反對黨不願為其背書而冷言冷語。另一方面，這種大而未必得當的會議，也不免招致政客、名嘴或志在搏新聞版面者前來插花，以致好做驚人之語的熱鬧有餘，切題中肯的門道不足。歷來多少高舉改革司法、振興經濟、發展科學、革新財稅之名的全國會議最終以流於形式收場，都是前車之鑑。

更重要的，開會原本是為了做事，一旦開會成為最主要目標和成就，淪為為開會而開會，喊得再響亮的改革也會虎頭蛇尾。以往的經驗教訓是，開會之後即使繼之以追蹤考核，政府部門最擅長以形式主義、本位主義敷衍卸責，等到人去政息，許多國是會議的冠冕堂皇結論，遂隨之束諸高閣，再無人聞問矣。

司法改革至關緊要，不應舊事重演，重蹈覆轍。正本清源，有如黃瑞華法官剴切之言，台灣司法最核心的問題是人民不信任，司法改革亦唯由此著手，方能有功。人民為何不信任司法？從人民角度的常識出發，司法部門與人民脫節，所作所為不合公眾期待，最是主因。

這可從幾方面說。司法原是伸張社會正義的部門，司法人員理應心中有人民。實務上，司法官最受詬病的，是高高在上，常背離公理常識，與社會民情背道而馳；其最壞的情況，「有錢判生、無錢判死」，不論取證心證推論，唯我獨尊，都與現實脫節，不食人間煙火。

司法人員的獨立，有時反成其自以為是的擋箭牌，從養成教育到執行職務，既與社會脫節，公眾卻對「奶嘴法官」、「恐龍法官」或不適任的司法人員，無可奈何。另外，儘管台灣已解嚴三十年，但「法院是國民黨開的」之類黨國殘餘，尚待轉型正義匡正；檢察官的中立性與法院的專業透明開放，包括檢察官的起訴書比照裁判書公開，仍是司改必修的工程。

上述改革，這次國是會議大都有所觸及；但引進外部力量加以監督，減少其與常識常理及常民脫節，以開放加強司法部門防腐促變，仍是最基本的途徑。同時，為了平衡司法判決的專業與常識，國是會議同意採行人民參與司法程序，但未決定「參審制」或「陪審制」。必須強調，見賢思齊，引進先進國家制度確有必要，但制度移植貴在確實能行，適合國情社會才是要點。

從這些角度看，這次國是會議只是司法改革的一個逗點，要真正做到人民所期待的司法改革，後續的落實與鍥而不捨的行動才更重要。就此而言，蔡英文所提出的五大行動，不僅要確實執行，還應促其產生實際推動司法改革的作用，而不淪為官僚作業的窠臼。果能如此，司法改革方能超越國是會議的里程碑，朝人民期待的目標推進。