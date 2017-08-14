自由廣場》穆斯林喪禮與日本「歸零死」

◎ 鄧鴻源

最近親民黨副秘書長劉文雄辭世，由於他是穆斯林，依伊斯蘭教義土葬、速葬、簡葬。日前有青年讀者投書，表達了「相較之下，台灣常把喪禮辦得哀戚，有時過多『商業化』，職業哭爸、議員罐頭塔，往往忘了對逝去者的緬懷，似顯本末倒置」。

事實上，穆斯林也不看風水、不選吉日，對穆斯林來說，任何一天歸真，都是好日子。對比之下，漢文化凡事要選「良辰吉時」，以現代觀點來說，費時耗事。穆斯林喪禮也沒有台灣的繁文縟節，例如獻鮮花與菜飯之供品、請法師誦經超度、定時焚香、燒金紙、出殯時敲鑼打鼓。穆斯林向亡人致敬，只有兩個方式：一、為他祈禱，二、替他在人間多行善舉。對比之下，我們是否太舖張浪費了？

平心而論，回教徒的「簡葬」有如近年來日本所流行的「歸零死」觀念：「零葬禮」、「零墓地」、「零骨灰」，斷氣兩天內火化，骨灰不進靈骨塔，而是選擇海葬、樹葬或花葬，或者裝入特殊容器內再埋到土裡，骨灰可成為植物的養分，「化作春泥更護花」，利己、利人，也利地球。

愛因斯坦在其「人類存在的目的」一文中說：「人生在世只是短暫停留，從日常生活裡就可知道人是為了別人而存在，每一天我都要提醒自己上百回，我們所有的一切都是靠別人的勞力而來，所以我必須認真努力，才能回饋所得一切。我衷心嚮往儉樸生活，常常因為想到自己占用同胞過多付出而感到不安。我認為憑藉權力或財富造成階級分化，不僅不公不義，更是最要不得。我也相信，簡單淳樸的生活對人人都有好處，不論是身心皆然。」

從回教徒與日本的簡樸喪葬觀，到愛因斯坦的豁達人生觀，是否值得我們對千年來漢文化「厚葬」的習俗，有所檢視與省思？

（作者現職大學教授，新北市民）