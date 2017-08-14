自由廣場》托育≠少子化問題核心

◎ 胡永崇

蔡總統最近提示行政部門，托育問題迫在眉睫，除列入前瞻預算外，年度預算也要持續編列，務必提高托育機構覆蓋率。此外，台北市長柯文哲也加碼托育補助，鼓勵生第二胎。新北市長朱立倫表示，新北市公托數全國之冠，托育政策是全國典範。台中市長林佳龍宣布台中市人口超越高雄市時，也提出全國首創的托育一條龍政策。新竹市開辦親屬托育補助，顧孫可月領六千元。一時之間政治人物似乎都認為托育環境與托育補助是解決台灣少子化問題的強效方法。

為解決少子化問題，近年各縣市無不紛紛推出各種托育補助及托育政策，甚至配合選舉這些福利政策不斷加碼，但我國生育率有因而提升嗎？年輕人結婚比率有因而增加嗎？托育福利愈好的縣市，生育率也愈高嗎？托育政策與生育率之因果關係，值得好好檢視、研究。

事實上，良善的托育政策確實有助於解決已婚已生的年輕父母許多育兒的困擾，但是否能因而改變年輕人不婚不生的念頭，則不無疑問。我們只要看看周遭親友即可發現，許多未婚或超過適婚年齡者，其實都有穩定工作與收入，他們的未婚未必全是因擔心養不起及托育問題。對四、五年級生而言，以往的托育環境比現在更不利，但結婚率卻未因而降低，只因男大當婚、女大當嫁，在年長一代的觀念裡，是再正常不過的事了，有誰會還沒結婚、還沒生，就開始計算養育孩子的費用、擔心有否生育補助及孩子的托育問題呢？結婚、生育，都是他們生命歷程的一部分，是不需太多理由與太多算計的！

因此，當前少子化問題的核心，恐怕是在於年輕人適齡結婚率太低所致！只要年輕人結婚，就少抱持「不生主義」，而影響年輕人不婚的核心問題則為婚姻觀念，不是托育的社會福利政策。托育環境也許只是許多年輕人不婚的間接因素或合理藉口而已。因此，政府解決少子化問題，在提供友善的托育環境之外，更需重塑年輕人的婚姻觀念。除尊重少數人的不婚選擇外，應讓男大當婚、女大當嫁，再度成為大多數年輕人的文化價值觀。

（作者為國立屏東大學兼任教授）