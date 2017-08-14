自由廣場》蔡政府值得一些掌聲

◎ 黃惟冰

部分人士認為，蔡英文政府上台後，施政乏善可陳，與過去馬英九執政時期相差無幾。然而，數字會說話，蔡政府的表現固然有待加強，但與前朝互比，仍有許多可圈可點之處。

例如從整體失業率來看，今年六月台灣的失業率為三．七四％。相較之下，馬政府八年的平均值則高達四．四七％。此外，各年齡層人口，與不同教育程度者的失業率也都出現下降。代表就業環境的改善，呈現「雨露均霑」的格局，非由特定族群所獨享。

再者，台灣今年一至六月的出口貿易總額為一四七七．三億美元，比去年同期高出十二．五％。又，另一個值得高興的地方在於，從中國、美國、日本、歐洲國家，再到東協十國，台灣對各主要市場的出口值都是正向發展，並未偏廢或依賴。至於對韓國，更出現二十．五％的年增率。

其他還包括股市重返萬點，經濟成長率「保二」希望濃厚等等，甚至如「住宿及餐飲業」的僱用人數，截至今年六月，達到八十三萬人。比中國旅客來台人次最多的二○一五年僱用人數八十一萬三千人還多。換言之，台灣的相關產業，不僅沒有因為中國旅客的減少而進入蕭條，反之還有所成長。這些都足以佐證蔡政府一年多來的努力，並未白費。尤其難能可貴的是，這些成績，都還是在中國處處掣肘的情況下完成，顯示出台灣並不是非要靠中國不可，而是有絕對的機會，可以自立自強，獨立自主。

（作者曾任智庫研究員，高雄市民）