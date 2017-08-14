自由廣場》幫他塑一尊花崗岩雕像吧

◎ 趙俊雄

聽說某五星級縣長花六億多元舖的那條觀光香榭大道，不知為何原因，是蓋在前政府好不容易拆遷違章建築後，廓清出的美麗青青河流上（河上真的是長成一片青草綠）。猜想應該是怕當地居民看著太美麗的景色，會影響走路的速度，降低這城市的工作效率。並且，看著魚兒逆游而上，有人恐怕會想當民族救星，而動搖國本。

也不知道為什麼，報載一半以上的經費是用來買很貴的進口花崗岩。聽說是基於環保概念，配合國家環保要求停止開採當地大理石的政策，以及怕當地業者切割大理石產生太多煙塵，影響百姓健康。

聽說那條舖蓋在河道上的花崗岩，吸熱特性很好，夏熱冬冷，尤其夏天迎著陽光走去，聽說可能不必一百公尺，人就快被蒸熟了。因此，據判斷以後可能是專供減肥之用，也可能提供附近百姓夏天時直接免能源就能岩烤燒肉，同時推動大道周邊商家賣冰品，大賺漫步觀光香榭大道旅客的荷包，增進當地經濟。

這縣長還打包票，這條香榭大道因為用堅硬的花崗岩，所以將百年不壞、不必維修，換算六億元，每年才花一些錢，非常值得。這縣市的百姓真的選對人了，因為唯一可能會破壞花崗岩的地震，從此不會再來了。

再說這個縣每個鄉鎮都歸類為原住民鄉鎮，原住民族委員會每年都會編列一些經費補助給這些鄉鎮造景修路，而光這一條香榭大道所花的經費，就跟原民會補助全台灣五十五個原住民鄉鎮年度經費數額相當。因此，這位縣長真的特別愛原住民鄉鎮，直接把中央部會都比了下去（也難怪原住民現在都不甩原民會主委）。而相信未來，原住民也應該都會繼續支持這位縣長選台北或新北市長，勝率增高不少。

反觀其他縣市的父母官，怎麼都沒有他的遠大前瞻思維？難怪沒法被評為五星級縣市長。因此，假如以上都是真的，建議在大道的盡頭，比照法國香榭大道終點諧和廣場所擺上的路易十五雕像一樣，也立一不會壞的五星級縣長花崗岩雕像，供百姓永遠感念其大恩大德。

（作者為賽夏族，嘉義市民）