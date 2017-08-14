自由廣場》ROTC兩成五離退？

◎ 陳宏煇

為拓展軍官來源，國防部擬擴大招生「大學儲備軍官訓練團」（以下簡稱ROTC），原本今年只招收大二、大三學生，明年開始將擴大招生對象為大一至大四學生，另外，原本要測驗四項體能，也改成只要跑步通過即可。

筆者以為，國防部為了拓展軍官來源，今年除將ROTC放寬為大二、大三學生都能報考外，並甄選優秀上士改任軍官，一切只為了能找到足夠的軍官來源，卻未考量到這些人進入軍中後是否合適。

筆者無意批評國防部的政策，但今年招募而來的ROTC學生，在提供了全額學雜費，及每月一萬元生活津貼，還有每學期五千元購書費用後，據ROTC學生傳出來的消息，還是有四分之一的學生未完成入伍訓練就離退。這數字是否確實？這個離退比率是否偏高？中間出了甚麼問題？在在值得探究。

筆者認為，國防部除應深入了解基層軍官缺額嚴重的問題所在外，也應積極找出這些無法完成入伍訓練之ROTC學生的原因，並對症下藥，這樣才能找到部隊合適的軍官幹部，否則學生畢業任官，到了部隊問題才一一浮現，屆時再來處理，反而會更為棘手。

筆者衷心期盼，國防部在推動募兵制努力招募軍官的同時，也能多為這些大學生建立信心，並協助他們適應軍旅環境，讓他們能夠融入軍中生活，發揮所長，避免這些學生到了部隊反而會成為部隊的問題人物。

（作者現任大學教官，新北市民）