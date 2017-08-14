鏗鏘集》「全面直選」還是白賊一場

吳敦義競選國民黨主席，提出縣市黨部主委直選的主張，結果卻要打折，「不完全」直選。畸形的國民黨有人對直選仍有揮之不去的恐懼陰影。

國民黨有人怕直選，問題在它的黨員結構，深藍認為那是他們的黨，他們政治正統安身立命之處，「地方派系」、「黑金」可以抬轎，不能坐轎，直選會讓地方派系包辦坐轎；但深藍基礎有限，直選拉人頭，難有少數凌駕多數的勝算。

從蔣介石奉盟軍之命受降，到台灣民主化之前，國民黨最大的政治罪惡就是毫無正當性的以「外來政權」少數統治多數。彭明敏教授在一九六○年代對國際的聲訴，就指控「外省人」未經民主程序，霸道統治的事實；楊西崑主張「中華台灣共和國」，新國會的組成「外省人」只能佔三分之一，也意在化解少數統治多數的不公不義。

蔣介石政權帶到台灣的人民，在台灣人口佔少數，它死抱「憲法」這塊遮羞布，自命代表中國「法統」，進行獨裁統治，因為他們知道如果實行民主，國會、總統全面公平、公開直選，中國黨會輸掉政權。

李登輝主導修憲，要國會全面改選，總統直選，以建構政府正當性，馬英九這些法統派既得利益者，不顧自相矛盾，主張總統「委任直選」，立法委員要有「不分區」或「全國性」代表，目的就在操控間接選舉，增加他們勝選的機會，和保障他們在國會的名額。

他們的黨內選舉也是如此，吳敦義結合地方派系打敗深藍候選人，地方黨部再直選，深藍可能只能在黃復興與台北市取勝，其他便休想出頭，為安撫深藍，吳敦義的「全面直選」承諾，還是落得白賊一場。

（作者王景弘，資深新聞工作者）