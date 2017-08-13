自由廣場》中華台北真悲哀

◎ 施明雄

國人長久以來，在對岸霸權的壓制威迫下，總是期待藉由主辦或參加國際性會議或運動賽會，將台灣的名義傳揚出去；譬如台灣棒球好手王建民、陳偉殷，最近似曇花一現的紅襪（red sox）林子偉，以及ＮＢＡ的林書豪等，都在世人觀賞的電視中，被主持人尊稱是來自台灣的好選手；有些熱心的主持人，有時還會加上台灣那意指「美麗之島」的名字「福爾摩沙」。那些話，讓國內或僑居海外的台灣人迎來莫大的喜悅與榮幸，台灣真是一個小巧但美麗的島國。

然而，台北市政府主辦世大運，耗費國人二七一億多元的血汗納稅錢，卻在英、法文的選手手冊上自稱「中華台北」，並稱她是一個長而細狹的島，這種自我醜化的作為，讓國人深覺憤恨。主張兩岸一家親的柯市長，先前以市長身分到對岸去講國對國的事務，本來就有逾越身分之嫌，如今又花費鉅額民脂民膏，羞辱台灣人的殷切期待，即使你是讀醫學的，但台灣的歷史地理應該有基本認知吧！你可以不用「中華民國」，可是出身台灣大學醫學院的人，硬是把「台灣」兩字刪掉，真夠悲哀。

（作者為政治受難者）

◎ 王坤楠

去年八月下旬媒體報導：「日本人支持我國奧運正名，台灣就是台灣！」日本將於二○二○年舉辦東京奧運，該國網友自二月起即開始發起以「台灣就是台灣」、「台灣不是中國的一部分、日本支持台灣」為口號的連署活動，並以「台灣2020東京」為題，用日文、繁體中文和英文寫著，要求大家稱呼我國為「台灣」，而不是Chinese Taipei（中華台北），連署五萬份後，就會把提案提交給國際奧林匹克委員會（IOC），盼能得到國際社會的認同。

很諷刺地，世大運即將在台灣的台北市開幕，出國參賽受辱是不得已，但現在身為主辦國卻自稱「Chinese Taipei（中華台北）」，明明我領的是「中華民國」身分證，現在卻變成「中華台北國」，理所當然我也就成為「中華台北國人」？我是英文教師，找遍世界上紙本的英漢字（辭）典（含電子辭典），都沒有將「Chinese」譯為「中華」的；這兩個英文單字湊在一起，譯成中文應該是「中國的台北」。

枉費別的國家（日本）一年前就努力在為我們正名，可是自己「中華民國」卻自作踐，屈就於所謂的「奧運模式」；有夠悲哀！自己是主辦國就這樣自甘墮落了，別人怎麼能救得了你呢？

（作者為補教師）