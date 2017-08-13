自由廣場》募兵制無法因應國安危機

◎ 劉一德

過去一年來，中國各式機艦頻繁繞行台灣，這種常態性的軍事挑釁，正常國家無不將其視為準戰爭行為，而進行國安層次的危機處理，我軍卻忙著推動二○一八年施行「募兵制」。但現實的情況是，國防部只能以粉飾太平，或以飲鴆止渴的方式增員，質量都出問題的國軍，面對中國強大武力威嚇，我們還要堅持嗎？

國家軍隊規模該有多大，該採取徵兵或募兵，應視國家面對的威脅有多大而定。例如，為了對抗環伺的阿拉伯世界，以色列採取男女一致的徵兵制；韓國為了對抗北韓、芬蘭為了抵禦俄國，亦採取徵兵制；近年，因俄國總統普廷展現擴張野心，瑞典與立陶宛更已相繼停止募兵，而恢復徵兵。

從陳水扁的當選政見，正式確立以「志願役為主，義務役為輔」的兵役制度；到馬英九「全募兵制」的選舉政見；再到蔡英文「改良式全募兵制」的選舉政見，並預計於二○一八年將不再徵集義務役。二十年來，國軍歷經三次裁軍，總員額由四十五萬降至二十一萬五千人，這都是以兩岸局勢和平為設想目標的規劃。

但中國對台軍事威脅加劇，軍費成長速度驚人。以目前國軍與中國軍相對的規模，能否維護台海安全都成問題，更別提，一旦實施改良式全募兵制，連現有規模都無法維持。一般常備兵雖有四個月的軍事訓練役，但充其量只能算是基本訓練，根本無法具備兵科專長，如何應付來自中國質量並重的武裝攻擊。此一窘境，藍綠兩大黨皆難辭其咎。

環視全球，凡面對強大外患的小國，無不採取徵兵制，甚至是不分男女、全民皆兵，保家衛國。前外長錢復最近透露，美方官員再三警告台灣安全必須靠自己，募兵制是錯誤的政策，應回歸徵兵制。這的確是很難的決定，但大敵當前，國家如果沒了，要選票做甚麼，請蔡總統想想、想想、再想想。

（作者為台聯黨主席）