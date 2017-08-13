自由廣場》司改 善用網路

◎ 高振修

司改國是會議召開總結會議，上百項議題，各界爭論沸沸揚揚，能否有效提升人民期許的司法效能，有待後續評估。就司法第一線的同仁而言，改革是否能減輕無謂的勞頓，才是我們及民眾所關注的首要。

以警察機關處理通緝犯案件為例，現行法律規定，警察機關緝獲通緝犯，應解送至發布通緝之法院或檢察署，導致甲地緝獲通緝犯須長途解送至乙地，長途跋涉押解人犯不僅徒增戒護人犯安全風險，所耗費警力時間勢必影響原有勤業務之執行，對於案情較為單純之通緝案件，長途跋涉亦造成當事人不便。過去曾有報載通緝犯於台南被逮十六小時環島解送花蓮之個案，假如該通緝犯係在台南就業，訊問完畢又要搭車返回工作崗位，造成民怨更不言可喻。台灣交通便利，人口遷移簡便，甲地通緝，乙地緝獲之情形所在多有，隨著時代進步，應勇於改進老舊不便民的做法。

通緝犯案件有多少？平均每年超過五萬件，一○五年更高達五萬九千多件，每天平均一六三件。同仁緝獲通緝犯不一定開心，尤其是發布在外縣市的通緝犯，預想到工作後的疲勞駕駛，強撐精神戒護人犯安全，因同仁外出解送，單位班表只能要求已超時工作的同仁接續服勤，長期疲勞工作，社會治安少了有精神體力的警察，絕對不是民眾所樂見。

早年民眾報案，必須到轄區派出所，現在全國警察機關都是受理報案窗口，對民眾之便利不言可喻。目前各法院及檢察署均設有遠距視訊科技設備，實在無須警察機關徒耗警力長途押解，針對案情單純、顯無羈押必要之輕罪案件通緝犯，由緝獲縣市的法院或地檢署代為收執，必要時進行視訊，可節省長途奔波往返之警力、時間及路途風險，對於因未收受傳票而遭通緝或案情單純之輕罪案件被告，於當地地檢署代訊後飭回，亦較為便利，足可體現司法為民之精神。

（作者為新竹市警察局警員）