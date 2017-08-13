自由廣場》翻轉偏鄉也需要玉山計畫

◎ 林彥佑

拜讀「偏鄉，偏在哪裡」，筆者心有所感。筆者因專案計畫，在城市任教十年之後，自願申請到偏鄉服務，從七十班的大校，暫調至六班的小校，不論是教學、行政、人事的互動氛圍，均有很大的落差。

首先，我看到的是偏鄉小校的「教師工作量」。一位班級導師，在科任課原本可以稍喘一口氣，或備課、或批閱作業、或補救教學，卻因人力不足，必須在科任課時繼續處理行政業務，如資訊公文、辦理午餐種種工作、核算鐘點費、開立支票等，而其中有些工作根本不是「教師專業」的範疇，也難怪一直有一種聲音出現—「讓教師回歸專業」。

此刻正值暑假，原本就是老師的合理放假日，但偏鄉小校老師卻必須隨時待命，例如：不確定何時突然有一份會議或務必派人參加的研習；何時要開會，須湊足人數（偏偏小校人數就很少）；何時有新進教師來，需召開會議；何時要招考老師，需要來當委員（偏鄉小校是否有人來報名都不得而知，但卻需待命）。

你說，開會、簽個名，頂多一、二個小時就好了，但來回的車程可能就要數個小時了。一位在很山區服務的朋友曾告訴我，寒暑假時，他三不五時就要回學校，因為行政工作不能停擺，教育局來文就要處理，要找人做事就是那幾個人去分攤呀！上級說的「行政減量」，到底有沒有真正落實？

許多初到特偏、偏遠地區教書的老師，都是年輕的老師，我為他們打抱不平；年輕的老師不該把精力耗費在「對上級行政處理」，而應把時間花在「對下級的學生關注」與「對平級的教學對話」。

偏鄉的另一問題是，該如何真正留住師資呢？目前離島、高山學校都有加給津貼，何不趁著大學的「玉山計畫」之際，思考如何加碼給「國小教師」呢？畢竟他們在培育國家未來的棟樑呀！另外，偏鄉交通不便，返家、返校所需的時間比城區還要久，因此可思考課程的安排時間；也可在合理的範圍內，酌予補貼交通費、生活費、或提供好的宿舍。此外也要思考，如何提升偏鄉教師的成就感、幸福感，這些都可以廣泛蒐集偏鄉教師的意見，做為決策的參考。

民進黨二十位立委將巡迴辦理偏鄉教育論壇，誠心希望他們能確實傳達民意，翻轉偏鄉現況。

（作者為教學訪問教師）