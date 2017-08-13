自由廣場》弱勢優秀學生前景堪慮

◎ 鍾邦友

今年大學指考缺額人數再創新高，教育部表示，缺額多是受到少子化影響，預期會愈來愈擴大，將依據實際狀況，逐年縮減各校招生名額。但筆者憂心，減額的大刀將再度砍向指考分發的名額，讓原本已嚴重失衡的多元入學制度，更向繁星及申請等甄選管道傾斜，讓不善表達或相關資源缺乏的弱勢優秀學生前景堪慮。

指考錄取人數由九十六學年的八萬六六五二人驟降至今年的四萬一○二二人，連十年前的五成都不到，與繁星及申請的比例更是相形見絀。頂尖大學如清大的指考分發比例，早已在二十％以下，二類組科系更低到不足十五％；交大也跌破三十％，中山、台師大都不到三十五％。一些熱門的校系如台大材料、清大動機，招生名額竟然都是個位數，學測沒考好的學生，拚指考根本佔不到任何便宜，這一點對明星高中的打擊尤大，因繁星看校內排名，只有利社區高中，讓人不得不認為，明星高中學生根本無異是教育部欲拔之而後快的眼中釘。

而大學端想方設法要在申請入學時網羅成績較佳的學生，在招生名額上大動手腳，這也害苦了保守的考生。由於申請入學僅有六個志願，有的人不敢輕易選填太過夢幻的科系，倘若屬意資電類的學生可能怕填不上某校電機，便退而求其次選擇材料或光電，未料後兩者名額較少，像交大及中央都有此種現象，光電系的分數反比同校的電機系高，太過謹慎的考生只能徒嘆錯失良機。

接下來再力拚指考，明星校系的名額又大幅減少，成績拉高，同樣程度的考生極可能兩頭落空；相較先前大膽選填電機系但成績稍差的考生，風光進入申請入學的第二階段並欣喜上榜，怎不令較高分卻「沒填對志願」的考生扼腕？這種類似瞎子摸象、碰運氣的考試遊戲，到底還要荼毒我們下一代多久？

（作者為大學兼任助理教授、高三生家長）