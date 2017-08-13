自由廣場》國民黨甚麼都賣？

◎ 賴振昌

一般買賣都以「銀貨兩訖」做為交易認定的標準，但隨著工商環境的日益發達，各種新興商業模式、衍生性商品也應運而生。最近吵得沸沸揚揚的國民黨出售三中資產，採用「回算式」的附條件交易約定，更是操作現代買賣模式的成功案例，加上涉入有如電影情節的教唆殺人等劇情，更是令人嘆為觀止。只是，曾做為國家的執政黨，如此嫻熟於商業買賣，不知人民是要感到佩服，還是擔心？國民黨這麼會賣黨產，會不會哪天賣出心得與興趣，也把台灣給賣了，讓人想到就非常憂慮。

十幾年前，美國華爾街推出了「次級房貸」交易，開發了新的金融商品交易模式，成功讓操作者賺進了大把的鈔票；但後果卻是產生了金融風暴，重創全球的經濟景氣。可見，過度操弄新興交易模式，會伴隨著高度的風險，帶給人類很大的災難。國民黨熱中於黨產的套利操作，會不會讓自己獲得高額報酬，卻把外部風險留給社會大眾，值得大家深思。尤其國民黨曾做為執政黨，擁有很大的公權力，公平交易的原則是否確實遵守，需要黨產會嚴加檢視，絕對不能以處分黨產是他們自家的事來看待，才屬合理。

黨產的存在，除了造成政黨間的不公平競爭外，對社會風氣也會有不良的影響。從國民黨挾龐大黨產，並成功應用各種交易工具追逐暴利來看，雖然黨產讓國民黨獲利甚豐，但伴隨而來的是該黨的價值淪喪，社會風氣也隨之墮落。近年來，很多國軍退將接連到中國的各種脫序言行，令人感嘆，連最需要重視榮譽的軍人，都可以把自己的靈魂出賣，台灣社會是不是已經到了甚麼都可以出賣的情況了？從國民黨創新模式出賣三中黨產的過程，想出新的花招把台灣賣掉，絕對不是危言聳聽的臆測。

政黨存在的價值在於整合力量、服務人民，實踐社會公平正義，以獲得人民認同。擁有大量黨產、追逐高額獲利的行為，對一個政黨是加分還是減分，相信人民自有論斷。為了不讓自己的未來有被別人賣掉的風險，國人應該拒絕很會出售黨產的政黨，才是聰明的選擇啊！

（作者為臺北商業大學前校長、台聯前立法委員）