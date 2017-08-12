自由廣場》這個角度才看得到前瞻

◎ 劉振偉

過去幾十年下來，美國模式的郊區化發展，「郊區一幢房、車庫兩輛車」的「美國夢」，其實是在政商聯手推波助瀾之下，一波針對中產階級創造需求的消費產物。

二十世紀初期，幾家大車廠和石油公司聯手收購加州的街車公司，然後把它拆除、廢棄，以刺激對私人汽車運輸的需求，只是其中一個美國式商業操作的負面例子。配合公路的全面興建、郊區住宅和商場的地產開發，造就了今天的城鄉風貌，更帶來都會和郊區之間的通勤噩夢。受到破壞的不只是個人家庭的生活品質，還有自然和人造環境的生態。而遠距離通勤和遠離都會市鎮生活機能的疏離與挫折感，更已造成現代人生活品質、甚至身心狀態的一大隱憂。

重點在於「大眾運輸」相對於「個人運輸」。無論是自動駕駛還是電動車技術，若不出私家車的個人運輸範圍，結果終究無法解決永無止境的道路壅塞，以及市區停車問題。中國在短短十年之間，已經痛嘗惡果；而今，全美各地一片反思，意圖重振軌道運輸，規模之大、範圍之廣，可以在網路上找到許多例證。

台灣的發展雖然未必複製美國經驗，實則土地炒作已扼殺了幾乎九十九％年輕人的「台灣夢」。台灣已經沒有本錢，也沒有必要再trial and error去重蹈覆轍。長距離快速軌道和都會輕軌街車的建設，是一舉解決重北輕南、重都會輕鄉鎮的國土規劃基礎建設議題，歐美、日本多處地方的分散均衡發展，已展現善果，台灣應該師法乎上，拿公共運輸來取代（包括機車的）個人運輸。

設想一下，當全台灣真能夠六都城鄉均衡發展，藉由軌道等方便的基礎建設，為城鄉居民提供優質的生活環境；同時在各地聚落發展出負擔得起的住宅，甚至把中央政府及多少大型企業遷出台北，這會紓解多少壓力、滿足下一代多少人優質生活環境的需求，讓台灣夢成真。

所以說，前瞻軌道建設，其實真的很前瞻。

至於蓋軌道和教育、就業，孰輕孰重、孰先孰後，實在是個行政和管理的虛擬議題。重要的事和緊急的事若不兼顧，最後只有落得天天救火，絕非國家和人民之福。

（作者為外商主管退休）