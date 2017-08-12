自由廣場》茄苳樹蔭下的文化想像

◎ 張國輝

報載，台中市政府為了救一棵在市區的千年茄苳樹，砸十六．三億元。就保護老樹而言，這是一件具有生態保育里程碑的大事。

在一些地區保護老樹，形同保護歷史記憶，因為有太多老樹是地方歷史的一部份，尤其在農村，大樹下是多少人童年成長的地方；同時，大樹下也是阿公、阿嬤與村中老友喝茶消磨老年歲月的地方，在農業時代，很多人終其一生都住在農村，對老樹有著濃郁的感情和記憶。

二十年來，我曾多次探視這棵千年茄苳，在地方上，祂被尊稱為「茄苳王公」，樹齡為一○五五年，樹圍十五公尺，樹高二十一公尺，樹徑三．五公尺，因老茄苳已繁衍了三代，所以它總樹蔭範圍約一千五百平方公尺。這棵樹不要說在平地，即使在樹木茂盛的森林地區，也堪稱是神木，曾應邀來台中的日韓樹醫說，祂是亞洲地區在城市中樹齡最高的老樹。

這棵千年的老茄苳樹，流傳著很多屬於祂的故事，如在醫藥不發達的農業時代，很多父母因孩子生病，前來向樹王祭拜許願，病癒後給老樹做「契子」，迄今老樹有登錄的契子多達千餘人，每年中秋節，這些契子都藉由「茄苳王公」的聖誕舉辦祭祀活動，場面十分壯觀，是地方上的盛事。

四年前，距離老樹十公尺附近的空地，曾有建設公司打算蓋樓高二十八層的大樓，地下四層和貯水池，居民得知後十分恐慌，深怕老樹水源枯竭、陽光不足，可能會危及老樹的生命，因此四處陳情，希望能搶救老樹。這項浩大的工程，將改變原來的地形、地貌，連地下水文也招致未知的變化，可說是這棵「茄苳王公」所面臨最危急的事件。所幸建商知難而退，在市府同意下，以換得同等值的容積另覓他處。

如今，得知林佳龍市長與市府團隊將老樹周邊規劃為文化生態公園，以保護這棵千年茄苳，令人頗感欣慰。這棵老樹是台中最重要的文化景觀，我相信這棵老樹也會在原地繼續庇佑台中大地。

（作者曾任台中市議員、台中市政府民政局長）