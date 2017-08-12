自由廣場》海外留學低齡化警訊

◎ 薛家明

最近《天下雜誌》兩則報導令人有感，一是〈我為什麼買了單程機票？〉，另一則是〈高中畢業留學創新高，走出去才知道自己要什麼〉，除了反映出全球高等教育競爭的現實與現今大學、高中畢業生及家長的焦慮，也凸顯出台灣高等教育所面臨的內憂與外患。

在少子化浪潮影響下，部份大學已開始招不到學生，情況還會持續加劇，且外國大學紛紛來台招生，更讓大學的經營雪上加霜。香港和中國開放台灣學生得以學測成績申請大學，從今年開始，中國更對台灣高中畢業生放寬申請大學的標準，從前標降至均標，預計將會吸引部份學生前往就讀。而根據教育部統計，一○○至一○四學年度我國高中職畢業生赴國外或中國就讀人數，自六二七人成長至一四八九人，台灣優秀學生的目光已不再侷限於國內；以北一女為例，四、五年前，每年出國讀大學學生約十多人，三年前增至二十多人，去年增加到三十五人，今年更達四十人。

青年用腳投票的情況已越來越明顯，反映出的是學生及家長對於未來職涯發展的焦慮，以及對國內高等教育信心的缺乏。從推拉因素的觀點來看，高等教育過度擴張造成的資源稀釋、高等教育國際化不足帶來的競爭力下降，都是造成這些青年向外移動的推力，而這樣的現象正逐漸從大學向下蔓延至高中。然而，這已不僅是大學留不留得住生源或大學經營的問題，長遠來看，更是國家人才流失的問題。不難想像，當這些優秀人才在其正要發光發熱的時候，受惠於他國政府和大學，未來會留在國外效力的機會大？還是這些人無論如何都會回來報效國家？

教育部拋出的「玉山學者」計畫，目的在於有效延攬及留任國內外優秀教研人才，提升我國高等教育國際競爭力，為高教注入活水，立意良善，但也被抨擊對於青年人才的忽視。確實，人才流失問題是台灣當務之急，政府除了關注國際學術優秀人才外，這些本土培養、等待發光發熱的青年人才也要同時留意。對於留才的思考，不能顧此失彼，也應有更加全面性、長遠性的考量，針對不同族群提出合適的留才策略和具體措施，用政策照亮青年，讓青年看見希望。

（作者為美國加州大學柏克萊分校訪問學者）