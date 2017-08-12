自由廣場》中華台北 孕婦拉麵門

◎ 高士傑

針對孕婦拉麵門，我覺得核心的關鍵就是，台灣人其實是看不慣別人打破規矩為自己爭取權益的，才有後續ＰＴＴ鄉民「見笑轉生氣」嗆女權。

的確，排隊禁止解壓縮是餐廳，尤其是拉麵店這行的規矩，不照規矩來，就是會影響到別人的權益沒有錯；不過如果轉念一想，想到中華台北台北市長說的，不生小孩是國安問題，就可以發現，這中間的權利義務完全不對等：生小孩過程的苦是我自己承擔，不生還要被嘴是國安問題；固然一個做生意的店家沒有責任承擔這個，但私人營利部門把公共責任完全脫節是不應該的。這確實不是單一店家能承受的問題，不過若能從社會公共的角度去探討，或許可凝聚出一套新的規則讓人遵守，又不會造成特定族群輸在起跑點，比方說孕婦確實難以久站的問題。很簡單，如果你要說生小孩是你自己的事，要生小孩就不要到外面餐廳吃東西，然後這麼致力於鞏固一個不友善的環境，那就不要說為什麼大家都不生小孩，少子化要害台灣亡國了。

想想看，每到國際體育比賽季節，當有人看不慣台灣被安插上「中華台北」屈辱名號而出來抗議時，總會聽到有人指責「又在製造混亂」。台灣在那些活在雲端的社科學院教授嘴裡，好像已經成為一個街頭遊行很普遍、人人都具有權利意識的公民國度了。放屁！我認為，最市井小民、最一般人內心真正的想法就是，當看到有人為了爭取權益，還不惜打破規矩時，反而會覺得「那我們這些乖乖守規矩的人不是很倒楣嗎」，然後叫那些點出問題的人閉嘴。

這種人沒有獨立人格，沒有獨立國格的國家，還是繼續當中華台北好了。

（作者為交通大學人文社會系學生）