自由廣場》國民黨需要新南向政策

◎ 吳一忠

拜讀陳茂雄大作「南部是綠營的天下？」，心中有感。南、高兩市選舉，民進黨內煙硝味十足，因為只要獲得提名，躺著選都能贏，國民黨一點勝算也沒有；民進黨膽敢如此靠勢，因為國民黨找不到人才，早已失去了鬥志。

總統大選是全國性的，勝選條件是相對多數，儘管各地支持度有所差異，卻可採取「截長補短」的方式，只要總數高過對手，選票互相彌補，無須押寶在特定區域。

地方選舉卻是區域性的，尤其是南部，幾乎都經營在地多年，民眾凝聚力很強，政黨情結牢不可破。民進黨掌握執政優勢，絕不可能被輕易取代，莫怪雲嘉南高屏綠油油一片。

就以筆者居住的嘉義縣來說，最近立委陳明文和嘉義縣長張花冠，為了下屆縣長參選人，兩人看法不同，傳出政治夥伴關係生變，姑且不論是真是假，可見民進黨早已佈局，國民黨至今卻連個適當人選都沒有，遑論打贏這場選戰了。

每次地方選舉，國民黨總認為濁水溪以南勝選無望，多次放出棄守的風聲，爾後雖然改口，或臨時抽兵上陣，但已無力可回天。選舉以勝選為目標，若是穩輸的，輕言放棄重創信心，那就等著被宰吧！每次敗選，國民黨事後檢討，原因不外乎投票率太低，支持者冷漠所致；沒反省的是，為何選民袖手旁觀？

南部鐵板一塊，若是參選人平時經營不足，幾乎很難勝選。且看林佳龍曾參選台中市長落選，沉潛耕耘十年再起，就是最佳例證。國民黨若希望攻城掠地，就要改變策略，提早遴選人才深耕地方，或許還有改變的機會，若老是以空降的戰術，恐難逃慘遭滑鐵盧的命運。

（作者為榮民）