自由廣場》偏鄉「偏」在哪裡？

◎ 劉秀芳

民進黨有二十位立委，自十日起將舉辦十場的偏鄉教育巡迴論壇，盼能廣納各方意見，解決偏鄉教育問題，而第一場講座是在屏東舉辦。

立委有心解決偏鄉教育問題是好現象，畢竟能讓偏鄉的孩子翻轉人生，教育是最不可或缺的。而偏鄉的教育問題，眾所周知，就是師資的流動率太高了。

有一個朋友，因在大學外埠教育參觀時，參訪到一所偏鄉學校，深深被純樸的學生與優美的環境吸引，於是一畢業就自願到這所偏鄉學校服務。可是一年之後，她也離開了。因為她把教學環境想得太單純、太美好，一旦接觸之後，才知道和自己的想像有很大落差。其中，人事的問題令她頗為困擾。

偏鄉的問題，絕對不是只有地點「偏」而已，還有其他不為人知的一面。所以我想，不管是教育官員或校長，畢竟都不是第一線的教師，應該聽的意見和心聲，是來自第一線的教師；而這些老師天天接觸的也不只是學生而已，還有其他人事物，當中的酸甜苦辣，也只有這些老師知道而已。這都需要在論壇中藉由老師之口，娓娓道出，方能對症下藥，解決偏鄉師資的問題。

這二十位立委，既然有心要召開論壇，為免流於空談與徒具形式，我想，要收到立竿見影之效，就是直接找偏鄉的老師對話，傾聽他們的心聲，詢問他們所遇到的難處，然後一一去克服。也許，這樣的論壇，才能展現出些許成果，也才能期待如蘇巧慧委員所說的，讓偏鄉的老師「招得來」、「留得住」、「教得好」。

（作者從事教職）