社論》台灣豈止是地理名詞

習近平有中國夢，劉曉波也有中國夢，但是台灣的政治人物似乎少有台灣夢。川普的美國優先說到做到，但是台灣的政治人物，似乎不敢理直氣壯台灣優先。圖為習近平七月底於朱日和閱兵。（資料照）

習近平有中國夢，劉曉波也有中國夢，但是台灣的政治人物似乎少有台灣夢。川普的美國優先說到做到，但是台灣的政治人物，似乎不敢理直氣壯台灣優先。在中國夢的夢遊效應下，反而避免直接挑戰中國夢，唯恐被貼上麻煩製造者的標籤。於是在台灣的言論市場，中國夢成為專有名詞，台灣夢卻不是專有名詞。中國夢裡台灣不是主權國家，台灣的政治人物也儘量不凸顯台灣作為國家符號。

世大運下週六登場，卻發生「中華台北又長又細」等爭議。在輿論壓力下，世大運組委會表示，已將涉及地理用語部分，都改回Taiwan。北市府稱，作為申辦國、出賽代表隊，當然是Chinese Taipei，只是若指地理名詞，要用Taiwan。中華台北變成申辦國、代表隊的名稱，台灣變成地理名詞，乍看之下刀切豆腐兩面光，實際上，這就是北京所要的切割：涉及國家概念時，只能用指向同屬一中的中華台北（實為「中國的台北」），台灣只能用來指「那個島嶼」。這是北京的政治正確，就國家符號而言，「台灣」跟「中華民國」同屬禁忌。

然而，台灣僅僅只是一個地理名詞嗎？當然不是！台灣既是一個地理名詞，也是一個國家符號，現成的一個例子便是美國的「台灣關係法」。美國軍售防衛武器給台灣，關心台灣的安全與人權，派遣航空母艦戰鬥群嚇阻中國武力犯台，川普接受「台灣總統」小英的道賀電話，假使台灣只是一個純粹的地理名詞，這是完全不可能的事。而台灣有自己的民選總統，有根據民主原則運作的政府，其他國家人民入出境台灣必須獲得台灣政府的同意，假使台灣是一個純粹的地理名詞，這些也都是不可能的事。更不要說，假使台灣只是一個純粹的地理名詞，中國還會將海峽中線當作不可踰越的界線嗎？

令人遺憾的是，北京為台灣所劃的紅線，在國際上引起愈來愈多挺台灣的仗義執言，北京的政治正確卻似乎逐漸在台灣的政治人物內在化。國民黨，民進黨，政黨輪替；台北市，白色力量；孫悟空七十二變，翻來覆去，雙腳著地，還是「中華台北」。從而，視制憲、修憲為畏途，視重返、加入聯合國為禁忌，修改鳥籠公投法能拖就拖。人民透過民主途徑追求正常國家的普遍意志，成了跨黨派政治人物不可能的任務。這，可以說是北京對台灣人民意志間接卻有效的霸凌。台灣的民主，走到政治人物異化於人民意志，這是非常詭異的徵兆。

只能推論，許多政治人物腦海中，可能沒有台灣夢。所以，他們或許也拒絕中國夢，拒絕同屬一中，但是不敢做台灣夢，不敢超越台灣作為地理名詞，從事國家想像與行動。「台灣關係法」，是美國對台灣的想像；「反分裂國家法」，是中國對台灣的想像。而台灣的政治人物有什麼想像呢？一中各表，一中同表，中華民國，中華台北，兩岸一家親，凡此，即使不是中國夢，也是中國夢的夢境邊緣，不是台灣夢。政治人物在集體制約反應之下，當然也就難以堅持台灣優先的主體思考，從政治、經濟、外交、文化、教育到國際參與，都落入主體性匱乏的依賴主義框框。

過去，大國之間，對於台灣的地位與未來，有所妥協。但，那是台灣人民無法自由表達意志的年代。經過國會全面改選、總統直接民選、三次政黨輪替等，台灣的主流民意早已清楚顯現。如今，台灣走向正常國家，幾乎只剩下中國這隻攔路虎。而台灣人民追求自己的願景，本來就應該自立自強、自助人助，尤其不能幻想敵意國家的善意。至於政治人物受託治理國家，除了兢兢業業建設國家，充實台灣的總體國力，對於台灣頭家的總目標，更要有「智取」的謀略與作為，善用國際戰略風向轉變，讓台灣在實現「台灣夢」的路徑圖上行穩致遠。