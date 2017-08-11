自由廣場》檢審會不能是花瓶

◎ 吳景欽

三中案再啟調查，讓人質疑先前特偵組簽結的正當性，致暴露出檢察權不受監督的弊病與弊端。而剛好，法務部近來提出，對檢察官不為起訴的案件，研議設置由外部人員所組成的檢察審查會（檢審會）為審查。如此的方向雖然正確，卻必須審慎以對。

對於檢察官緩起訴或不起訴的案件，提起告訴的被害人，雖可向上級檢察長提起再議，並於再議不成時，向法院提起交付審判之訴，以決定檢察官不為起訴的案件，是否該為起訴。惟想藉此機制來翻轉案件的未來，實屬不易，一千件裡，恐不到一件能成功；且若遇無被害人，如侵害國家或社會法益的案件，就無所謂告訴人存在，這套救濟途徑，也無啟動之可能。尤其是檢察實務自行創造出他字案簽結的手段，既於法無據，當事人也無從對之提起救濟，致只能求之於未必可靠、更不可能有效監督的檢察一體。

就因檢察官不為起訴的範圍大，又有很大部分不受抑制的情況下，檢察權濫用的可能性必然升高。故法務部即構思，針對無人告訴的不起訴或緩起訴，以及簽結的案件，沿襲日本法制，建立檢審會來審查，以彌補現行檢察權不受監督的漏洞。

惟日本檢審會設於地方法院之下，且因脫胎至美國的大陪審團，故其成員乃從人民隨機抽選出，致具有強烈的民主監督色彩。反觀法務部所提，檢審會似要設於地檢署之下，且僅說要由外部人員組成，若又是由部長任命，而非隨機選出，實就難免於人為的操控。

又關於檢審會審查不為起訴的案件時，要賦予其多大的調查權限，是否要設置檢審會事務官為輔助，也必須為配套。又檢審會的決定，如再行偵查，對於檢察官來說，不應只是建議，而應具有實質的拘束力。

同時，在檢審會認定不為起訴案件應為起訴的場合，若強要求原地檢署起訴，恐也會使檢察官在心不甘、情不願的心態下進行訴追，就勢必得由檢審會自行聘用律師向法院逕行起訴。惟這些律師，是否該賦予其擁有與檢察官相當的權力，恐更是法制上須面對的疑難。凡此考量，實關乎檢審會，到底是花瓶，抑或真能發揮效用的關鍵。

（作者為真理大學法律系所副教授）