自由廣場》南部是綠營的天下？

◎ 陳茂雄

日前報派吳敦義將參選高雄市長，綠營人士表態歡迎，他們認為高雄及台南都是綠營的天下，吳敦義敢投入選戰，必定被痛宰。事實上，吳敦義志在九五之尊，對高雄市長還看不上眼，若是他真的要回鍋，未必會如綠營所評估。

藍綠都公認，對兩市的市長選舉，民進黨初選過關，就篤定坐上市長寶座，所以民進黨有意問鼎者，都將重點放在初選，因而殺得天昏地暗。最妙的是，大家都喊和諧，卻各個都在內鬥，鬥得越凶者，喊和諧的聲音越大。

別忘了，高雄及台南以前都是中國國民黨的巢穴，後來才轉綠，尤其是高雄市。吳敦義第一次參選高雄市長（未包含高雄縣）時，大勝民進黨候選人九萬多票。第二次對上謝長廷，在選前一個月，依中國國民黨估票，選情比第一次樂觀；到選前兩星期，該黨散發白冰冰罵謝長廷「不是人」的錄影帶，造成高雄人反感，謝長廷因而小贏。

以前民進黨不只在高雄市長選舉摸不到邊，立委席次也不會超過三分之一，後來演變到市長選舉可以躺著選，立委全部都是綠色。之所以出現這些變化，是因中國國民黨掌握樁腳的陳、王、朱三大家族，幾乎在同一個時間退出政壇，政治版圖重組時，出現立委內鬥，讓民進黨有機可乘，快速收編中國國民黨的政治版圖。

進入下一屆市長選舉期間，民進黨也出現政治版圖重組，大家搶政治版圖，已到刀刀見骨的程度。以前民進黨的勢力不大時，除了候選人的團隊外，一般支持者不介入初選，多數人會支持出線者。這一屆的市長選舉，由於初選就等於大選，很多支持者介入初選，甚至有不少支持者放出風聲，若某特定人選在初選出線，大選時要加以抵制，民進黨支持者已隱隱分裂。

目前的民進黨，就等於當年政治版圖重組的中國國民黨，所差的是當年民進黨鬥志相當強，雖然氣勢不盛，可是大家搶著投入選戰，所以搶得政治版圖；今日的中國國民黨已洩了氣，老將不敢投入選戰搶政治版圖，只派出名不見經傳的新人上場，將選戰當作入伍生的訓練場所，失去收復版圖的機會。

（作者為中山大學退休教授、台灣安全促進會會長）