自由廣場》台灣人準備好了嗎？

◎ 李木通

林健次先生的文章「可以反對台獨 不可閹割公投」，評論我的投書「美國反對台灣獨立公投」，推測我是在替蔡英文的民進黨與政府傳話。只因為我是小英海外後援會會長，就可以推定我是在反公投法，未免太武斷了吧！

我（筆名英夫）在二○一六年四月，為了鼓勵新政府進行改革，在美洲台灣日報發表「小英的三支箭 清黨產 改年金 修公投」，今年二月發表「發起社會運動 推公投正名制憲」，並邀社會運動家蔡丁貴教授來美，於六月十日美洲台灣日報社社慶餐會演講。在與蔡教授訪談的過程中，我問到美國是否會支持台灣的正名制憲公投，蔡教授回答「假如我們會贏，美國就會支持」。我對蔡教授的答案存有疑慮，同時也沒有看到有關這方面的報導或論述，因此我把握機會專訪葉望輝先生，主要目的就是要弄清楚，美國會不會支持台灣的獨立或正名公投。

訪談中最重要的一段：

李：現在台灣正在修公投法，我的估計是明年（二○一八年）會有人推動公投，要制憲正名，這個美國會支持嗎？

葉：如果是美國政府，他們應該不會歡迎這個現象，美國人大部分會認為，公投是民主制度的工具之一，問題是要怎麼運用？為了什麼運用？如果利用這個工具來宣布獨立，目前美國政府會激烈反對，而且中國政府也會激烈反對。目前所謂的國際社會會激烈反對，但是如果利用公投工具來做別的事情，應該沒有人在意。（葉望輝先生訪談的全程影音、文字稿及我的文章，都在網站Taiwandaily.net）

可見葉望輝先生並不反對公投法。媒體報導，葉參加在芝加哥舉行的北美洲台灣人教授協會年會，回答問題時說得更直白，如果台灣人做出台灣獨立的決定，他將會尊重，但表示，台灣人民也要做好接受獨立而衍生的武力、犧牲及各種後續情況，「但不要寄望美國屆時會出面相挺」。

我是長期獨立運動的支持者，也支持公投修法。我投書的目的只有一個，就是要大家用理性的態度討論：此時提出獨立或正名公投，會引起國際社會的反對，甚至引起中共武力犯台，台灣要承受後果，台灣人準備好了嗎？

（作者為小英海外後援會會長、美洲台灣日報社長）