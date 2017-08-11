自由廣場》海關不出事才怪

◎ 楊宗鑫

南韓籍國際竊盜犯擅闖民進黨中央黨部，凸顯我國邊防機構在業務職掌及組織分工上的缺失，導致國境安全防禦脆弱，實有檢討必要。

幾乎所有先進國家，都將海關列為司法警察人員，在檢查通關之旅客、隨身物品、行李、貨櫃時，若發現不法，可立即進行強制作為。然而在我國，於海關之外另設由警察擔任的「安檢人員」，海關只能做行政檢查，後續的案件偵辦，必須交由警方接手。

過去我國海關一直都是具有司法警察權的，直到民國八十九年海巡署成立，將具有司法警察身分的海關人員調往該署服務，從此海關僅剩「行政查緝權」；至於查獲犯罪情形後的「刑事偵查權」，則移請警調單位處理。

這樣的制度設計，存在若干弊端：首先，在通關檢查階段，海關與安檢人員幾乎從事相同的工作，未免疊床架屋；其次，海關查獲違常情形時，無法自行立案，使得人員欠缺積極誘因；最後，與港務相關的司法警察機關，無須開發線索，即可坐享海關發掘的案件，甚至哪個單位與海關交好，便可多分一杯羹。

在法律上，「海關緝私條例」賦予海關配置艦艇、航空器、武器之權，並可執行行政搜索及扣押，必要時還可約談嫌疑人；「調度司法警察條例」也將海關列為司法警察（官）。由此觀之，當前制度並未否認海關的司法警察身分，然而現實狀況是，海關並未實際享有這項法律賦予的權利。

受限於政治因素，我國被拒於國際刑警組織之外，無法接獲要犯入境通報，因此在國境安全管理上，必須較他國更具執行力。依照機關職掌，海關是機場、港口的主管單位，理應享有司法警察權，才能將案件的行政查緝及刑事偵查相互融合，強化防務的一體性。

（作者為公務員）