吳敦義摸索中的路線，跟馬英九的路線大同小異。但是，現在兩岸的形勢對比，以及民進黨完全執政的僵局，導致北京對吳敦義的態度，有所區別於對待馬英九。（資料照）

中國國民黨新政綱草案，回歸「不統、不獨、不武」。即將正式接任主席的吳敦義則強調，中國國民黨絕不改名，堅決反對台獨，堅持「九二共識、一中各表」。至於刪除「和平協議」，吳敦義表示，如果兩岸簽訂和平協議，那美國還要賣武器給台灣嗎？與此同時，國台辦回應各界對四川地震的關心慰問，跳過小英政府點名國民黨；中國官媒則緊縮九二共識的定義，壓縮一中各表的想像空間。

吳敦義摸索中的路線，跟馬英九的路線大同小異。但是，現在兩岸的形勢對比，以及民進黨完全執政的僵局，導致北京對吳敦義的態度，有所區別於對待馬英九。當然，國民黨還是北京的次要敵人，是用來對付小英政府的統戰對象。只不過，北京給吳敦義的模糊地帶可能會比以往窄一些。俞正聲所謂的變相台獨，習近平所謂的六個任何，言下之意並沒有把國獨或吳敦義排除在外。馬吳都在反台獨，但他們也許不自知，從北京的角度來看，他們是台獨副牌的國獨。所謂的一中各表，各表三百年，不是國獨是什麼，跟台獨所差幾何？

中國國民黨，如果可以被北京所用，其用處在於，不斷往一中屋頂趨近，因而對民進黨產生推擠作用，非得往北京的政治正確挪移不可，一如過去幾年，馬英九一中各表，推擠出小英的中華民國現行憲政體制，不致逾越北京的底線。不過，一中各表滋生了台灣的天然獨世代，已經引起北京的戒心，再加上習近平的稱霸野心，北京似已難耐一中各表所產生的灰色地帶，成為台灣走向正常國家的鋪陳。因此，北京對小英維持現狀之拒人於千里，也將投射在對吳敦義的聽其言觀其行。於是，國民黨的路線之爭，在所難免，這也是北京所樂見的，對吳敦義的內部牽制。

國民黨完全在野，馬英九的總路線，成了北京的痛處。去年底，中國社科院台研所前所長余克禮砲轟，「馬英九的所作所為背離了國家統一的大方向」，「不統、不獨、不武的實質就是要將台灣與大陸分而不獨的狀態固定化、永久化」，「他直到今天還死抱著所謂一中各表、不統、不獨、不武，真是匪夷所思」。如今，十九大效應下，習近平對台硬的更硬，兩岸僵局更僵，馬規吳隨也好，馬規蔡隨也好，恐怕都不是習近平的菜了。從太陽花到十九大，台灣、中國、兩岸都起了變化，吳敦義還在「刻舟求劍」，何異「海底撈針」？

洪秀柱們，吳敦義們，兩者最大的分歧在於，前者不在乎選總統，把促統當成運動，而後者想選總統，希望國民黨重回執政。這就是民主的正能量，它對吳敦義們的約束，總是比來自北京的約束，更有現場感，更有壓力。猶記二○○四之前，連戰還想選總統，所以還把台灣主流民意看在眼裡，但連選連敗徹底絕望之後，他便放棄了選舉的懸念，背對台灣走上聯共制台之路。從連到馬，尤其是二○一六的總崩潰，國民黨內出現一條明顯的裂痕，想選的跟不想選的分成兩派。而今，北京越來越只能寄望不想選的來牽制想選的，結果如何，不言可喻。

老實說，國民黨也是中國要終極征服的對象。只不過，基於聯合次要敵人打擊主要敵人，北京讓國民黨人誤以為國共可以永遠共存共榮，遂令國民黨把連結中國當成活路，而倚賴北京政經奧援的模式既成，國民黨便陷入進退維谷的困境，路線、論述、政綱、政見俱皆「蝙蝠化」，不中也不台。話說回來，國民黨內還是不乏聰明人，他們深深了解，即使要創造被利用價值，也得以在台灣有足夠的民意基礎為前提，否則也不過是另一個可有可無的花瓶。於是，中國國民黨，必須設法做到貌似台灣國民黨，反台獨卻必須讓選民有國獨的聯想，而終極統一是遙遙無期的。馬英九不也是如此嗎？接下來，吳敦義呢？國獨反台獨，這齣戲如何展開，大家且拭目以待。