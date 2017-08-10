《自由廣場》認識「納保官」

◎ 蘇友辰

美國、日本、英國及韓國等，為了加強保障納稅人的權益，早已設置「納稅者權利保護官」（以下稱「納保官」），其目的在於避免稅捐課徵或調查過程中，納稅人權益遭受侵害。

台灣於去年底三讀通過「納稅者權利保護法」，並將在今年十二月二十八日上路。特別是，參考國外立法例及我國「消費者保護法」，在第二十條明訂，稅捐稽徵機關應主動提供納稅人妥適必要的協助，並指定專人為納保官，以協助納稅人進行稅捐爭議的溝通與協調、受理納稅人的申訴或陳情，以及於納稅人依法尋求救濟時，提供諮詢與協助等，值得肯定。

提案修法的立委王榮璋提到，立法者希望藉此給納稅人三層的保護，即未來若納稅人被稅捐機關調查，受調查期間可以委託代理人，也可以找輔佐人陪同，另外可以請求納保官協助；若走上法院進行訴訟時，則由稅務專業法官審理。

近期司法院正緊鑼密鼓籌設稅務專業法庭，並將修正「行政訟訴法」，引進專家諮詢及調解制度，以協助訴訟當事人合意解決紛爭，減少傳統訴訟「全輸全贏」的兩極化結果。其規劃主軸是，未來得由外部專家或兩造合意選任的專業人士等擔任調解委員，以尋求當事人信服的解決方案，迅速解決紛爭，此舉符合司改國是會議通過建構專業法庭審理財稅案件，與強化訴訟外紛爭解決機制的決議，可謂如響斯應，步調一致。

再者，面對政府公權力的稽徵行為，人民相對是弱勢的，為改善徵納雙方在行政救濟程序中地位上的權力不對等，筆者認為未來若走上法院，欲強化訴訟外紛爭解決機制，落實納保正義，納保官可說是稅務案件進行調解的最佳人選，讓納保官一路相隨維護賦稅人權，成為最專業且公正有力的第三者，非特可以協助疏減訟源，提升司法裁判品質，進而可望除去行政法院被謔稱為「敗訴法院」、「駁回法院」的惡名，公私兩全，則功莫大焉。

（作者為律師）