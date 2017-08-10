《自由廣場》社會階級僵化 有錢理所當然？

◎ 陶賢

據媒體報導，日前足球明星梅西在與多年女友正式結婚時，表明希望前來參加的賓客能夠將豪華禮物轉換成捐款，捐贈給阿根廷當地的慈善組織，以替窮苦人們建造一個遮風蔽雨的住宅。在婚禮的一個月後，根據該慈善組織的報告，他們總共收到了約一萬一千美元的捐款。若以當天賓客數計算，每人捐贈金額約七十三美元，還不到台幣兩千五百元。由於梅西效力的西甲聯盟巴塞隆納隊據說價值達三十六億美元，隊中更有著許多年薪數千萬美元的球星，而他們都受邀參加了這場世紀婚禮，因此這件事也遭到許多網友訕笑他們為富不仁。但是，也許他們自己並不如此覺得？

正如先前某政黨內某位年輕政二代在內部黨員會議裡發言，鼓吹領著微薄薪資的黨工們不要看錢，而要憑著熱情做事，因此遭廣大網民譏諷一般，我們可以發現許多在社會佔有財經優勢的人發言越來越脫離台灣大眾眼中所見的現實；於是乎大老闆會嫌年輕人只愛小確幸、只愛亂花錢、工作不夠努力又沒狼性，卻不見產業轉型與教育失敗導致許多年輕人只能忍受越來越低的薪資及越來越高的房價。這除了個人因素以外，也顯示了社會貧富不均日益加大，而且居於社會優勢地位的人漸漸認為其所享有的一切都是其應該得到的，看不見他們自己因家庭人脈所享有的社經利益，並且漸漸對無法享受這些資源的大眾們失去同理心，甚至吝於捐助、資助社會最底層，最有需要的人們。

這樣的社會階級僵化，曾經導致歐洲與中南美洲數百年的動亂，從過去法國大革命到今日的委內瑞拉內亂。即便經濟學家皮凱提以歷史證明，除非發生大規模天災人禍，否則人類歷史上貧富差距一直持續擴大，但政府應該把這一趨勢視為國安問題，更加積極地介入，活化教育，協助產業轉型，將更多資源給缺乏資源者，以減緩這樣階級分化的趨勢，並讓更多人得以有資源發揮潛能，促進社會階級流動。

（作者為西班牙文教師，旅居中南美洲多年）