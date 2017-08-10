《自由廣場》臉書假新聞的德國研究

◎ 劉振乾

德國的研究人員在臉書上刊登虛假的資訊，調查假消息（Fake News）擴散的實態。很多閱覽者將假消息信以為真，在數天內就擴散到很廣範圍。

根據德國公共電視台SWR的報導，在西南部Stuttgart的荷恩海姆大學的研究人員，今年四月偽裝報導媒體發出四頁稿件，「在巴特奧伊蓮，難民申請者可以使用鄉公所預算獲得性服務」等煽動對於難民反感的假消息就此流出。

假消息在公開四天後，約有一萬一千人閱覽，閱覽者放入自己的臉書上，分享的次數超過一百五十次。

假消息的評論欄裡有人寫著「是有點過分，但是總比太太或是女兒遭強暴好多了」等，以難民會引起犯罪為前提寫的留言。也有部分的閱覽者指出「根本沒有巴特奧伊蓮這一鄉鎮」，而認為這不是事實。

調查持續一個月，研究人員在調查結束後承認「為了調查而弄出偽造的資訊」，並在七月下旬公布調查結果，指出「假消息造成很大的反響」，其結論為「很多人把透過朋友的臉書所獲得的資訊照單全收，要判斷真假很難」。

根據日本癌症專家東京大學醫學院中川惠一教授的說明，網路資訊玉石混交，以肺癌為例，在第一到第五十篇的網路檢索論文中，介紹正確內容的網站不到一半。因此藉網路尋求資訊的朋友們，可要小心再小心！（作者為退休工程師，台北市民）