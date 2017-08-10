《自由廣場》印度示範拆解學歷迷思

◎ 林志翰

大學指考分發放榜，受到少子化與個人甄選名額不斷增加的影響，今年指考只剩四．七萬多人報名，只要三十八分就有填志願的資格。三十八分唸大學道盡了台灣高等教育的悲哀，連帶掏空了台灣的技職人才體系，筆者幾點意見供參：

一、學歷貶值，人才分流混亂：在台灣，擁有大學學歷的人口已突破五百萬大關，占全國總人口數近四分之一；而擁有研究所文憑者更高達一百三十萬人。台灣二十五至六十四歲人口的高教比率已達四十五％，比國際經濟合作暨發展組織（ＯＥＣＤ）各國平均的三十三％高出許多。

因為過度執著打破升學主義的藩籬，因為過度貶低紙筆成績的意義內涵，更因為過度忽略個人條件的能力差異，強調「假平等」的假掰思維下，台灣廣設大學，五專拚命升格為科大，每個人都是大學生。眼高手低的惡性循環下，台灣基層的技職人才空洞。

回想過去聯考年代，高中、五專、高職三個不同的升學體系提供了學生檢視自己能力的機會，因材施教、適得其所，行行出狀元，天生我材必有用。

二、高教擴張，亡羊補牢：因為高等教育氾濫，大多數人選擇唸大學而不願上技職院校，印度、南韓與美國均曾出現類似的情況。這種情況下，政府強制牽引的政策作為顯得重要。

以印度為例，高等教育充斥下，學科與技職的專業結構嚴重失衡，導致大學畢業生與市場就業需求嚴重脫節。印度推行「學位與職位分離」制度，減輕盲目追求學歷的弊病，要求雇主對求職者不能只看文憑與成績，還需考慮工作上的知識、技能和態度，用類似證照的制度將教育與就業相結合。

三、教改讓台灣教育變得更好嗎？學歷貶值，大學生滿街跑，畢業後背著沉重的學貸，沒有強大的學術能力或是現場實務經驗，二十二Ｋ成了這群人的夢魘！唯有強制體質不佳、辦學績效落後的大學退場，才能維繫高教品質，並回歸過去高中、高職分流的制度，讓人才有效分流，各自發展專業。教改主事者看到台灣這些年沉淪的教育現況，您們還要自圓其說，自欺欺人嗎？

（作者為教師，台南市民）