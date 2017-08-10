社論─執政團隊也需要充電！

熱浪襲來，高溫炙熱，電力供應亮起了紅燈，台灣陷入限電的危機，企業提心吊膽，民眾熱爆，政府的對應策略是公務機關部分時段停吹冷氣，以無限電之名的小規模實質限電應付危機，在野黨則趁機大肆批判執政黨的能源政策，以及非核家園的不切實際。朝野攻防固然是口水之爭，但不可否認的，限電危機已非杞人憂天。一旦危機爆發，對經濟發展、民眾生活及政府威信的打擊，恐將無以復加，對成長趨緩的台灣，更是雪上加霜。

其實，眼前的電力危機，既肇因於氣候變遷，亦出自電力結構的巨幅改變，以及發電機組與輸配電系統的良窳，嚴重的是，此三者似乎同時在台灣發生，更使得缺電問題岌岌可危。首先，全球暖化已是事實，儘管川普聲稱氣候變遷是騙局，退出巴黎氣候協定，但一項由十三個聯邦機構科學家草擬的報告，卻明確指出美國平均溫度自一九八○年代急劇上升，最近數十年成了一千五百年來最暖和的時期。報告指出，即使人類立即停止排放溫室氣體，本世紀結束時，全球氣溫仍將比現在最少升攝氏○．三度，但許多科學家表示，預測的實際升溫，將多達攝氏二度。 此將意味更長時間的熱浪、更劇烈的暴風雨及珊瑚礁更快速地瓦解。易言之，「極端氣候」近年將成為「常態」而非極端，更多的電力需求乃是必然結果。實質上，台灣近年氣溫升高，夏天常處於高熱狀態，未來的電力供應必須納入一要素考量，才能符合實際的電力需求。

其次，在電力結構上，非核家園已是多數人支持的理念，因此廢除核電乃最終選擇。台灣之所以走上非核之路，反對核電，固然有生態環保人士的積極推動，但最重要的因素則是日本三一一大地震造成核災的慘痛教訓，讓台灣民眾真切感受到核電的可怕。尤其，台灣的核電安全條件遜於日本，加上地狹人稠，位處地震帶之上，比日本更有發生核災的可能，且一旦爆發核災，恐有無處可逃，全民生命財產俱毀之虞。因此，反核電具有無可挑戰的正當性，但非核家園理念並非一蹴可幾，必須有一套積極的作法與政策引導，才能真正落實，而非流於空談。二○一五年核能佔台電供電比率為十三．五％，而目前才佔五．一％的再生能源，預估在二○二五年提升到二成以填補核電缺口，如此巨大的差距如何在八年內達成目標，有待小英政府展現執政的大魄力。但再生能源的主力為風電與太陽能，台灣在這兩方面具有優勢，尤其台灣海峽擁有全球最佳的離岸風力電場，可惜的是，風電的建造技術與設備卻嚴重缺乏，尤有甚者，也看不到政府在推動風電與太陽能上有何積極作為，如何在二○二五年完成非核家園的理想？

在輸配電上，新機組的興建經常延宕，發電機組故障頻傳，傳送電力的電搭亦有受天災衝擊而崩坍的危險。在高溫讓用電激增下，若有電塔倒塌，發電機組故障、維修的意外發生，台灣即可能進入缺電的狀態。所以，台灣的電力供應其實是長期處於高風險之中。問題是，這些議題與技術、政策有關，只要政府有決心，就能解決，若是讓它一再發生，只會凸顯政府的無能。另外，智慧電網的推廣有助於電力的有效運用，執政者應列為優先事項。

早在二○一五年，台積電董事長張忠謀就憂心二○一七年台灣可能發生限電危機，而企業最擔心電力不足與不穩，工總在去年的白皮書中提出的「五缺」建言，解決缺電更是重點訴求，所以吸引企業擴大投資，當務之急便是穩定的電力政策。當前限電危機凸顯小英政府在理念與實踐之間的巨大落差，官員應以此為鑑，提出有效的施政規劃，解決民眾急迫的問題，方可一新民眾的耳目。