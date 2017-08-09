自由廣場》趕快添印3元郵票

◎ 陳玉蓮

中華郵政在八月九日發行一套四枚的寶島風情郵票—馬祖，面額分別為五元、九元、十元及二十元；緊接著在八月十八日發行世大運郵票四枚，以五元與十五元為主，另加一張二十五元的小全張；然需求孔急的三元郵票，在九月二十日前皆未列入發行計畫中。

自六月下旬媒體報導郵資將於八月一日調整後，中華郵政雖決定以兩枚印刷物及信函基本郵資應急，但因寄件者以公司行號為大宗，平時也以購買五元及二十五元郵票為主，然無面值郵票卻是六元與八元，導致民眾欲買三元票補差額時無票可買，於是郵局徵調各地郵資機加印三元郵資票，無奈仍是供不應求。因一般民眾不會使用郵資機，甚至還有人強調是要買可以貼的三元郵票，不知郵資票也可貼用，也有人無暇自備零錢排隊等郵資機列印，由此可見三元郵票之迫切。

令民眾不解的是，為何要印無標示面值的郵票，在過渡時期是否以標示清楚為佳？況且，民眾根本不會注意無面值郵票的標示，直接問郵局人員黃色與藍色各為多少元，在得知黃色是六元印刷物郵資，藍色是八元平信郵資後，民眾苦無所需三元郵票可補貼的情況下，轉而大量以一元郵票貼用，於是目前郵局連一元郵票都缺了。

可否請郵局加強宣導大家最常用的三種面額，即平信八元、限時函十五元、普通掛號二十八元，尤以添印三元郵票為當務之急，避免失去新郵發行的美意，一解公司行號用郵之燃眉之急。

（作者現職會計，桃園市民）