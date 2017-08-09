自由廣場》國民法官？

◎ 范姜提昂

據報導，司改會雖然沒有結論，本週六的總結會議也不會討論，但小英政府依然認定「人民參與審判」已屬社會共識，決定建立「國民法官」制度，並將由司法院提案送國會審議。

由新聞看來，司改會刻意避開陪審參審之爭，創造「國民法官」新詞；但從司法院秘書長所描述的「人民參與審判法草案」來看，其調性明顯是陪審制，卻小心翼翼保留其他空間。

首先，「國民法官」這個名詞非屬必要，法官就是法官，陪審就是陪審。陪審團雖分擔了關鍵性的「事實認定」裁定權，但整個審判過程，法官才是主角，陪審團只是隨著歷史腳步，合理進化而來的配角。配角不重要嗎？譬如棒球，球隊是主角，裁判只是配角，卻夭壽重要！

有人擔憂，陪審員會不會比較容易被賄賂？正好相反！賄賂三個法官，會比賄賂十二個陪審員容易嗎？再者，法官終身職，有心人可能長期培養關係；陪審員隨機抽籤，抽中者還要經過控辯雙方篩選，由法官裁定是否「有理由地剔除」可能不利我方的候選者。且被二度抽中的機率極低，陪審員無任期，非特定，有心人無從培養起；參審員有任期，相對可能。

也有人擔憂，陪審員會不會被媒體左右？這點，英國法律限制新聞報導，可以藐視法庭罪辦人；美國則基於憲法第一修正案的言論自由鐵律，反過來約束司法機關不得亂放消息。但總關鍵還是在法官，法官若認定媒體已影響陪審員的判斷，有權撤換或重選陪審團；法官也有權下令對陪審團進行隔離，不准接觸任何人或訊息，最極端的罕例就是辛普森殺妻案，陪審團足足被隔離八個半月。

另外，有人擔憂，陪審團只裁定有罪或無罪，若陪審團認定依法當有罪，但法律本身違背正義而一致裁定無罪，怎麼辦？最終還是要看法官！法官有權解散陪審團重來，法官若認定陪審團「明顯過度忽略證據」，也可逕自判決。

總之，陪審員的選任，刻意排除司法相關行業，就是要排除專業性的負面效應，但司法審判終歸是司法審判，自有其專業邏輯，陪審團固然有其正面價值，但也就是如此而已。稱職的法官在庭審過程中，會適時裁定可能影響陪審員判斷的證詞或證據之有效或無效。法官，才是陪審制得以發威的真正關鍵！國民只能陪審，稱為國民法官，有點太過，不必這樣。

（作者為資深電子媒體工作者）