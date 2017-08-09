自由廣場》司法改革豈能遺忘轉型正義

◎ 劉一德

司法改革國是會議將於本週六（十二日）進行最後階段的總結會議，由蔡英文總統親自主持，定奪近百項議題，送交相關單位完成執行及立法程序。然而，綜觀所有議題，卻發現「司法的轉型正義」竟被眾人遺忘，並未受到這次國是會議的重視。當司法改革遺忘轉型正義時，代表威權主義色彩仍將籠罩我國司法領域，讓所有改革功虧一簣。

過去戒嚴與動員戡亂時期，憲法被凍結的結果，導致對於人民權益的保障喪失最有利保護傘，不僅是白色恐怖下的警備總部熱愛刑求逼供，同樣的習癖也傳染給一般警察及檢察官，造就王迎先、江國慶等悲劇。另一方面，或許是受到威權時期蔣介石政權干預調查審判程序的影響，無論警察、檢察官、甚至法官都存在著嚴重上令下從的現象，政治監聽不在話下，不少案件更有被化整為零的嫌疑。

一直到民主時期，還能觀察到威權主義的陰影仍殘存在我國的司法領域。「馬王政爭」時，統領全國檢察官的檢察總長黃世銘，居然違法將監聽到的資訊，直接向當時的馬英九總統報告，象徵檢察官的調查權限有高度受主政者濫用的危險。不僅如此，近日「三中案」重啟調查後的發展，也讓人懷疑「特偵組」存在著政治介入而影響辦案的可能性。更有甚者，民意代表關說警察縱放人犯的新聞，同樣是此起彼落，不曾減少過。

這些案例都顯現出，我國司法領域急需轉型正義的洗禮，首先必須設計完善的制度，消除威權時期行政干預司法的陋習，無論法官、檢察官、甚至警察，都要具備抵抗外界或上級介入辦案的獨立性；更重要的是，對於干預司法的人，必須建立起究責機制。同時，雖然可能只剩少數，但相信仍有執法人員的法治觀念停留在威權時期，例如違法洩密的黃世銘、威脅證人的特偵組、刑求鄭性澤的警察等。對於這些嚴重脫離民主社會精神的執法人員，必須大刀闊斧翦除，否則再怎麼完善的制度，也會被有心人士違反而功虧一簣。

相信上述意見不會出現在週六的總結會議中，但「司法的轉型正義」卻是我國司法改革不可或缺的重要環節。唯有讓司法脫離威權主義的陰影，才有可能培育出更保障人權、更令人信賴的司法！

（作者現任台灣團結聯盟主席）