自由廣場》〈林保華專欄〉「習特勒」之毛澤東2.0

不知道什麼時候開始，網絡上出現了「習特勒」這個名詞；這指的當然是習近平這些年的作為與納粹希特勒相似。最近兩位中國遊客在柏林德國國會前行「納粹禮」，並拍照留念，他們只是好玩，還是本來就是專制制度下的「拳匪」？不過，由此也可見，一般中國人對法西斯獨裁的「習」以為常。納粹禮與「毛主席揮手我前進」又有幾許相似？

北京出版的《新京報》為此發表評論：「對納粹及其魅影敬而遠之，是每一個人必須堅守的。」《新京報》本來是比較開明的報章，因此被北京市委宣傳部接管。今年五月底，習近平的福建親信蔡奇接任北京市委書記，報章也出現對納粹希特勒需「敬而遠之」的教誨。對習特勒也該如此？

的確，習近平從毛澤東死後中共的集體獨裁體制，正在邁向個人法西斯軍事獨裁的道路。去年十八屆六中全會完成了「習核心」的稱號，在今年十九大，「習近平思想」將可能列入黨章。

也是這位蔡奇，八月七日在中共中央機關報《人民日報》撰文，兩次提及「習近平總書記重要思想」。這是在為「習近平思想」鋪路，而這時中共高層正在舉行北戴河會議，顯然是要與會者識時務也。

國際共產主義運動的理論體系是馬克思列寧主義。毛澤東在延安一統全黨後，劉少奇在中共七大做報告說毛澤東思想是全黨一切工作的指針。毛龍心大悅，立劉少奇為接班人。一九五六年三月，蘇共二十大批判史達林的個人崇拜，同年九月的中共八大，劉少奇在報告中刪去了「毛澤東思想」。大丈夫報仇，十年不晚；十年後的文革，劉少奇被虐致死。

毛澤東死後的中共領導人，沒人敢用「思想」與老毛平起平坐，鄧小平用「理論」、江澤民是「三個代表」、胡錦濤是「科學發展觀」，習近平五年就成為毛澤東2.0，可見此人的狂妄，因為不但胸無點墨，也沒有打過一場仗。

目前中國處在「亞文革」氛圍中，言論動輒得咎，「危害國家安全」代替了當年的「反革命」罪，一言堂的言論箝制是文革以後之最。

毛澤東2.0的對台政策，當然也得回到「解放台灣」，台灣人還有餘暇內鬥？政府有何應對的戰略策略？面對習特勒，川普還稱讚他是「好人」？是剷除還是敬而遠之？俄中會簽署互不侵犯條約？總之，全球將面對中共十九大後的新格局，尤其是台灣。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）

死刑黑名單—馮國將死裡逃生演講會

時間：8月12日（星期六）下午2時至4時

地點：二二八國家紀念館3樓藝文空間（台北市中正區南海路54號）

主講人：馮國將（清華學生最大右派，從勞改營逃亡北韓再被遣返坐死牢的印尼僑生）

主辦：台灣青年反共救國團、台灣維吾爾之友會

協辦：華人民主書院、二二八國家紀念館

聯絡人：楊月清（0920-080320）