自由廣場》學術補助，處罰冒險的年輕學人？

◎ 蘇子衡

教育部長解釋，「玉山計畫」不僅照顧資深學者，年輕學人如副教授、助理教授亦有機會獲得。但現今各種對年輕學人的學術補助，審核方式只是給予過去已取得資源的學人錦上添花：

第一，決定人選的標準，往往不是未來的開發性，而是過去的業績。每個申請者的計畫書都送請不同專家審查，最後將審查意見交回核定補助款的委員會，委員們也不可能精通所有細部領域，因此通常根據申請人過去期刊論文發表、出國開會次數，判定申請者的研究潛力。發表量不多者，九十五％真正是不具研究潛力，但五％反而是企圖心雄大，短期內難成功。TSSCI、THCI核心期刊競爭激烈，要求零缺點的論文，這種情況下，草創階段元氣淋漓但不可避免地帶有瑕疵的論文，通常與不具洞見的論文，一併被淘汰。而參加知名學者研究團隊，獲得獨占性材料，擁有「代工」舞台的人，最易出線；其次是謹小慎微的論文，也可安全過關。

第二，獎勵乖乖搭直達車，處罰冒險繞路：評估計畫申請者是否具研究潛力的指標之一，是其過去的知名度、履歷。要塑造漂亮的履歷，便不能冒險，以免失敗浪費時間。必須搭直達車：在博士生階段申請博士候選人補助計畫、畢業後在一流研究機構擔任博士後研究人員，累積學術人脈，受邀參加大型國際會議，交出一張漂亮履歷表，自然容易獲評審青睞。

但某些議題遲遲無法突破，正是大家都走同一條路，沒人願意傾盡自己微薄的積蓄，冒險跨出去外面引來活水。跨領域整合雖被提倡，但相關制度卻未能配合，要能整合兩個領域，至少要扎實下七、八年功夫（而不是修個輕便的學程、輔系即可，至少須寫完一本學位論文，才能進入另一學門的核心）。繞路或許看到更多風景，卻遠不如搭直達車可快速累積漂亮資歷。

被淘汰的申請者，的確，多數是能力不足，但現有制度，把少數的開創者，一併否決了。

（作者為大學兼任助理教授，台中市民）