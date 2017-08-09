社論》網路謠言 超限戰

中國流亡富豪郭文貴，最新爆料指稱前總統馬英九和兩個女兒受到中國控制，受命關押前總統陳水扁、確認九二共識、讓兩岸經濟愈來愈緊密。馬英九辦公室予以反駁，但郭文貴表示歡迎馬英九赴美告他，甚至願到台灣法院出示證據。假使暗中被控制，當事人卻毫無感覺，反而自以為是自由的，情況更為嚴重。此事攸關國安問題，堪稱對國家元首的另類「斬首」行動，有關單位似應調查清楚，懲前毖後。尤其是，是否仍有進行中的案例，更應該摘奸發伏，台灣民主絕對不容淪為中國的傀儡戲。

中國流亡富豪郭文貴，最新爆料指稱前總統馬英九和兩個女兒受到中國控制，受命關押前總統陳水扁、確認九二共識、讓兩岸經濟愈來愈緊密。（報社合成照/路透）

郭文貴的爆料，涉及中國高層內鬥，真真假假，虛虛實實，外行看熱鬧，內行看門道。他頻頻爆料王岐山，幾乎是難堪至極、招招致命，內行人習近平卻下令：「中央不惜代價保護陷入風口浪尖的高層領導；不惜代價清洗中共黨內反對勢力；不惜代價應對十九大前後的外部壓力；不惜代價鎮壓內部不穩定因素」。如此大動作「不惜代價保護陷入風口浪尖的高層領導」，似乎隱約透露了郭文貴的爆料似非全屬虛構，否則何來的「風口浪尖」？於是，有關台灣政要的爆料，雖不宜遽下定論，也不宜不當回事。

郭文貴還提到中國對台港澳的「藍金黃計畫」，對官員和商人進行控制，已經實施一、二十年。藍色是網路控制，透過收買各種媒體平台，進而達到全面的洗腦計畫；金色就是使用金錢收買，利用非法利益收買台商，台商到台灣後繼續收買相關人士；黃色就是使用性賄賂，利用賭博、色情等行業，掌握台灣高官的賭博、色情證據，對其進行敲詐。以上描述，相當符合我國近年破獲共諜案的模式，利用金錢、女色等控制台商、退役軍官，再行吸收現役軍官，竊取我國軍事機密；也十分合理地解釋了，為何有些政客退將死心塌地為中國效勞。

至於藍色計畫，不論是直接收購媒體，或者中資介入媒體，近年來已呈現在台灣的媒體失衡現象。尤其是，網路的高度流動性與立即傳播性，更是藍色計畫不會放過的捷徑。中國國內以「防火長城」嚴密審查網際網路，卻利用網軍、五毛黨在網路世界從事另類游擊戰。一年多來，台灣的網際網路大量增加虛假帳號的留言，許多根本是別有用心的謠言或幹話。那些謠言或幹話，很容易在網路的亢奮情緒感染下，形成「政治正確」引領網路輿論的走向，進而影響傳統媒體尾隨報導。於是，沒有確定發言人的謠言或幹話，四出追獵他們意圖攻擊的政治人物或政策作為，而負面評價迅雷不及掩耳便形成了。

一九九九年，兩位解放軍大校出版一本《超限戰》，強調「沒有甚麼不能成為武器」。他們認為：「一次人為的股災、一次電腦病毒的侵入、一次使敵國匯率的異動，或是一次在互聯網上抖落敵國首腦的緋聞、醜聞，統統可以被納入新概念武器之列」；而「手段的多樣化，放大了戰爭的概念，而概念放大的結果則是戰爭活動領域的放大」。就此而論，馬英九常言：「他任內八年把兩岸關係改善到兩岸隔海分治六十六年來最和平繁榮的階段」，其實可能只是渾然不知中國用了甚麼新武器，對台灣進行新型態的伏擊罷了。倘若郭文貴所言屬實，那更是「最和平繁榮」最大的諷刺。

網際網路的自由，專制中國的鐵腕管制，民主台灣當然不可效法。但政府的資通安全部門，尤其是國軍的資通作戰單位，一定要有危機感。一年多來，小英政府的改革節奏、決策過程、內閣成績、領導風格等，不無需要改進之處，否則難敵主人意識高漲的「民意如流水」。至少，這是可以用有感政績挽回民意的部分。除此，如果觀察細緻一些，不難發現網路上來源不明的謠言與幹話，也對小英的形象產生相當負面的認知誘導。這就不是有感政績可以化解的，小英只是身為執政者所以首當其衝，未來的執政者同樣可能成為箭靶。假使這種攻擊的發起點是在中國，則其對台灣的總體威脅更得慎重因應。