自由廣場》中國成了民進黨的顯學？

◎ 周倪安

賴清德在備詢時說出「親中愛台」的言論，之後又有鄭文燦表示「和中」代表「追求和平」，以現況說，「和中」才能保台、挺台。而林佳龍說，不管是「親中」、「反中」還是「和中」，先要「知中」；也就是要知道中國的經濟社會文化情況，才能知己知彼，建立建設性的關係，避免言語相互刺激，建立人本與普世價值累積正常的關係，搭建起來的「兩岸關係」才可長可久。

前不久才往生的蔡有全前輩，一生致力讓台灣成為一個獨立的國家，為此他進出監獄兩次，在威權時代，他是民進黨的創黨黨員。今日民進黨已執政兩次，都沒有機會讓他在公職展露長才，是蔡前輩對獨立台灣的堅持過了頭，還是民進黨早已忘記初衷？或許民進黨的目標是打倒國民黨與取得執政權，至於對台灣虎視眈眈的中國，或許他們從上到下早已決定採取「軟」態度，退回到比「特殊國與國關係」還後面的「兩岸關係」。

台灣許多媒體已被中國或親中財團的資金大量傾注，對於報導中國，向來是「報喜不報憂」，致台灣人民「知中」偏差，眾所皆知，唯獨政府不知。林市長說要「知中」，民進黨既已完全執政，筆者建議應在公共電視開闢一個節目「中國長得什麼樣」，讓台灣人民真正「知中」。民進黨政府不能也不該同國民黨的做法，陷於跟大財團喝交杯酒而只知部分的中國。

過去馬政府時代，鼓勵西進、擅簽ＥＣＦＡ與掩飾中國飛彈對準台灣的事實等，民進黨罵之「傾中賣台」；曾幾何時，在蔡政府時代，卻變成親近擁抱中國才算愛台灣的「親中愛台」論？我們想問，台灣人民智大開後，完全不能接受國民黨從小洗腦我們要「殲滅共匪」，失去政權後卻變成要人民「擁抱共匪」，而今刻意忽視中國在國際封殺台灣生存空間與不放棄武力犯台的事實，卻出現「親中愛台」論，莫非民進黨是想步國民黨的後塵？

（作者為前台聯立法委員、現任台聯組織部主任）