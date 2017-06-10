自由廣場》提前改選 梅伊大意失優勢

◎ 梁崇民

二○一六年七月十三日，梅伊取代卡麥隆接任首相一職，在二○一七年四月十八日宣布提前解散國會，進行改選。梅伊當時認為，以英國脫歐為籌碼，提前改選國會是一著難得好棋，可以增加保守黨在國會之中的席次，拉大領先差距。剛開始的時候，情況如同梅伊預測的一樣，有利保守黨：民調顯示，保守黨不但遙遙領先工黨，且幅度甚至一度高達二十％；但隨著選舉日益逼近，保守黨領先的幅度也逐漸縮小，而開票結果更是跌破所有專家眼鏡。

二○一七年六月八日選舉結果顯示，在六百五十席國會席次之中，保守黨只贏得三一八席，不但沒有擴大領先優勢，反而較選前的三三一席減少十三席；更令梅伊難堪的是，選前保守黨享有一黨獨大的優勢（較過半數三二六席僅多出五席），選後則形成僵局國會／政府（Hung Parliament/Government）。保守黨不但沒有擴大優勢，反而失去了原本的優勢（較過半數三二六席少八席）。

英國選後形成政治僵局，未來走向為何？有以下幾種可能：一、由保守黨組成聯合內閣。保守黨必須與其他政黨結盟，組成聯合政府，才能在國會之中掌握過半數席次；二、由工黨組成少數政府（minority government/cabinet）；三、在各方僵持不下的情況下，重新再選一次，但希望不大。從二○一五年到現在，英國選民已投過三次票，分別是二○一五年國會選舉、二○一六年脫歐公投、二○一七年國會選舉。如果要請選民再次出來投票，一定是怨聲載道，因此，除非是萬不得已，再選一次的可能性不大。四、組成左右大聯合政府（更是希望渺茫）。

梅伊在選後仍鍥而不捨，認為保守黨仍是最大政黨，可以繼續執政。殊不知，政治競爭有其殘酷現實，在保守黨內部競爭對手虎視眈眈之下，梅伊選舉期間表現不佳（例如拒絕參加電視辯論、政見不得民心等），在選後必須面對內外嚴苛壓力。梅伊在大意失荊州之後，可能難保首相大位。梅伊選前曾公開指出，保守黨必須擴大領先優勢，否則即使是小輸，也代表重大的潰敗，選後可能即將一語成讖。

選前，英國與歐盟達成共識，在選舉前暫停脫歐談判，選後十一天，也就是六月十九日，重新開啟脫歐談判。但梅伊政府與歐盟協議時，是建立在一個保守黨大勝的假設前提下，如今保守黨失去一黨獨大的絕對多數，甚至連組成聯合政府都有困難，又如何能與歐盟恢復脫歐談判？一旦恢復談判，英國將會顯得更弱勢，談判籌碼更少，梅伊在內外壓力之下能撐多久，不無疑義？（作者為巴黎第一大學國際關係博士，輔仁大學教授）